Vyšetřování vraždy na pumpě v Nelahozevsi skončilo, případ převezme žalobce

„Kriminalisté Krajského ředitelství policie Středočeského kraje skončili v těchto dnech prověřování případu přepadení benzinové čerpací stanice a vraždy čerpadlářky v Nelahozevsi na Mělnicku. S návrhem na podání obžaloby spisový materiál předali státnímu zástupci,“ sdělila mluvčí policie Vlasta Suchánková.

Vyšetřovací spis má podle Suchánkové přes tisíc stran. Ke znaleckým posudkům se vyjádřili odborníci z dvaceti oborů, jako například daktyloskopie, biologie, genetiky, mechanoskopie, balistiky, chemie a videotechniky.

Oba obvinění muži jsou nyní ve vazbě. Šestadvacetiletého muže policie zadržela v Kralupech nad Vltavou, dvaatřicetiletého muže našli ve Vojkovicích na Mělnicku.

Z vraždy osmapadesátileté pumpařky, která se stala 3. prosince okolo půl třetí ráno, je obviněn starší z dvojice, kterému hrozí dvacet let, nebo až doživotí. Druhý muž je stíhám pro loupež, za ní by mu soud mohl uložit dva až deset let odnětí svobody.

Od čerpací stanice utekli s deseti tisící korunami z pokladny a cigaretami v hodnotě tří tisíc.