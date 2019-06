Utajeného svědka zkoušeli advokáti z Bible, o vraždě promluvil po letech

„Bál jsem se, proto jsem to dřív neřekl,“ řekl soudu svědek.

Z obavy, aby se jemu nebo někomu z jeho blízkých něco nestalo, vystupuje po celou dobu pod cizím jménem a u soudu vypovídal z místnosti pro utajené svědky. Jeho hlas zněl soudní síní z reproduktorů.

Vypověděl, že se 23. listopadu 2008 časně ráno vracel ze zahraničí, padal těžký mokrý sníh. Na úzké silnici u Aše se ve svém SUV míjel s tmavým osobním autem.

„U nedalekého domu se rozsvítilo halogenové světlo, viděl jsem do něj. Viděl jsem řidiče Šeptáka, za ním seděl Novotný. Viděl jsem tam i velkého psa, rotvajlera, měl určitě přes padesát kilo, na krku obojek se zdobením. V autě byla ještě třetí osoba, ale tu jsem neviděl,“ zněl u soudu hlas utajeného svědka, který vystupuje pod jménem Josef Nový.

„Auto jelo dál a já ve zpětném zrcátku uviděl, že tam mají za autem přivázaného člověka. Ten člověk za autem vlál. Nedalo mi to, v křižovatce jsem se pak otočil a jel za nimi. Ale to auto mi ujelo. Druhý den ráno jsem slyšel o té hrozné věci, co se stala,“ řekl.



Vylíčil, jak pak lidé v jeho okolí říkali, že Novotného kvůli činu zadrželi, prý to viděl i v televizi. Pak odjel do zahraničí. Kolem Silvestra ale Novotného viděl v Aši. Myslel si, že policie věc řeší, proto mlčel.



Po několika týdnech až měsících podle jeho slov volal na tísňovou policejní linku 158 s tím, že chce k činu něco oznámit. Policista si na něj údajně vzal kontaktní údaje s tím, že se mu někdo ozve, ale nikdo se neozval.



Až loni prý našel odvahu popsat policistům, co v osudnou noc viděl. „Je pravda, že jsem to chtěl říct dřív, ale strašně jsem se bál, protože pan Novotný měl v Aši špatnou reputaci. Strašně jsem se ho bál. Proto jsem šel do Chebu na kriminální policii a ptal se po konkrétním policistovi. Požádal jsem o číslo přímo na něj. Pak jsem byl předvolaný na GIBS,“ popsal svědek.

„Víte, už jsem s tím nemohl žít. Jsem věřící člověk. Mám kamaráda, kterému jsem se svěřil, a ten mi řekl: Musíš svědčit. Dal mně odvahu. Hryzalo mě svědomí, poškozené lidi jsem osobně znal. Ale v Aši jsem nevěřil jedinému policajtovi,“ vysvětloval s tím, že jméno kamaráda v životě neřekne.

Advokáti svědka zkoušeli z Bible

Advokáti obou souzených mužů pak po svědkovi chtěli, aby jim řekl jedno z desatera přikázání, odříkal Otčenáš a sdělil detaily ke dvěma náhodně vybraným svatým. Ani jedna z odpovědí nebyla přesná. Dále svědek přiznal, že je proti němu vedené trestní stíhání kvůli daňovým věcem.



Souzeného expolicistu Novotného zajímalo, co o něm svědek slyšel tak strašného, že se ho bojí.

„Prosím vás, co jsem slyšel. Že jste mlátil rybáře, všelijaké lidi, já to nechci specifikovat,“ prohlásil svědek.

Zadržení mužů podezřelých z 10 let staré vraždy (1. 6. 2018)

Zadržení mužů podezřelých z 10 let staré vraždy

Druhý z obžalovaných Šepták se svědka mimo jiné ptal, jak žije před Bohem s tím, že obvinil nevinného člověka, kterého v životě nemohl vidět. Odpověď svědka byla rychlá.

„Já se cítím skvěle, protože si za svým slovem stojím. Nebudu na tom nic měnit. Co jsem viděl, jsem viděl,“ prohlásil.

Oběma obžalovaným hrozí až doživotí, oba vinu popírají.

Podle obžaloby čtyřicetiletý expolicista Novotný a jeho o pět let starší známý Šepták odvezli autem svou oběť na odlehlé místo u přehrady Bílý Halštrov na Chebsku. Tam opilého mladíka napadli. Zlomili mu stehenní kost u levé nohy a mladík tak nebyl schopen utéct a ubránit se.

„S vědomím, že poškozenému způsobí smrt, připevnili lano na jedné straně k pásku jeho kalhot, druhý konec lana pak upevnili k osobnímu automobilu. Auto, které řídil Šepták, se rozjelo,“ popsal státní zástupce Roman Šustáček.

Podle spisu pak tělo na laně táhli za autem po drsných cestách nejméně 2,1 kilometru a oběť usmýkali k smrti. Tělo pak nechali ležet u vjezdu do areálu bývalé textilky Ohara.