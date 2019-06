Města zavádějí vratné kelímky, jsou ekologické a usnadní úklid po akcích

Lidé, kteří během léta vyrazí na vsetínské koupaliště Pod Pecníkem, si vyzkoušejí novinku. Místo klasických kelímků dostanou vratné se zálohou 50 korun. Ty jsou více šetrné k životnímu prostředí a pomáhají snižovat produkci plastových odpadů.

„Postupně je zavedeme na všech akcích pořádaných Domem kultury a Vsetínskou sportovní,“ uvedla místostarostka Simona Hlaváčová.

Radnice si nechá vyrobit asi 12 tisíc kelímků, které vyjdou na 270 tisíc korun. Lidé si je budou moci také nechat jako suvenýr. Budou mít totiž originální potisk s motivem ovečky, kterou má Vsetín ve svém znaku.

„Ekonomicky výhodné to pro město není. Ale neděláme to pro zisk, je to krok ke snížení množství plastového odpadu,“ zmínil místostarosta Tomáš Pifka.

Velkým testem bude festival Valašské záření, který navštěvuje několik tisíc lidí.

„Budeme kelímky půjčovat také neziskovkám na jejich akce nebo okolním obcím. Zájem už měli třeba v Liptále,“ řekla Hlaváčová.

Naopak komplikovanější bude zavádění tohoto systému během hokejových zápasů ve Vsetíně. Začne postupně, nejdříve během utkání juniorů.

„Při prvoligových zápasech jsme schopní zvládnout tribunu na stání. Na stadionu není dostatek místa, aby tam vznikla sběrná místa, kde se budou kelímky vracet, bufet by větší nápor nestíhal,“ vysvětlila Hlaváčová.

„Nemůžeme si dovolit opakované pokusy. Zkušenosti odjinud ukázaly, že pokud se nápad neujme napoprvé, už fanoušky nepřesvědčíme,“ dodala.

V zoo se snížil objem plastového odpadu o 150 tisíc kelímků

Vratné kelímky zaujaly také Valašské Meziříčí a okolní obce. V rámci environmentální osvěty už tamější mikroregion pořídil tisícovku kusů. Vyzkouší je na kulturních a sportovních akcích ve Valašském Meziříčí, ale rovněž v jednotlivých obcích.

„V případě dobré praxe pořídíme další kelímky ve druhém pololetí letošního roku,“ podotkl mluvčí valašskomeziříčské radnice Lukáš Martinek.

O stejném kroku uvažují také v Uherském Hradišti nebo Uherském Brodě.

„Produkce jednorázových plastů a odpadů narůstá a sportovní a kulturní akce jsou výrazným přispěvatelem. Hlavní výhody vratných kelímků jsou především v šetrnějším přístupu k životnímu prostředí,“ poznamenal uherskobrodský radní David Surý.

Daný systém už úspěšně funguje na hudebních festivalech. V roce 2012 jej zavedl Masters of Rock, na který do Vizovic jezdí 25 tisíc lidí. A organizátoři jsou spokojení, odpadly tím problémy s úklidem areálu, v němž se povalovaly tisíce plastových kelímků.

Stejně to bude vypadat za pár dní v Otrokovicích na Štěrkovišti, kde se bude konat hudební festival Lážo Plážo Fest.

„Organizátorem sice město není, ale jelikož se festival pořádá se zaměřením na ekologii, bude zde uplatněn systém vratných kelímků,“ konstatovala otrokovická mluvčí Romana Stehlíková.

Během Adventu dostávají lidé keramické či plechové hrnky

Na zlínském magistrátu již začali omezovat spotřebu plastů. Místo jednorázových plastových kelímků a tyčinek na míchání nápojů sázejí na nádobí ze skla, keramiky a dalšího trvanlivého materiálu.

„Radnice se informovala i o možnostech zavedení vratných kelímků. Upřednostnila však na největší akci, kterou pořádá – Adventní Zlín – zavedení keramických či plechových hrníčků, které jsou zároveň suvenýrem a lidé si je odnáší jako památku,“ popsal mluvčí magistrátu Zdeněk Dvořák. Tyto hrnky nabízejí také v Kroměříži.

Vratné kelímky už před čtyřmi lety zavedla zoologická zahrada ve Zlíně, kterou zřizuje krajské město. Změna přinesla snížení množství plastového odpadu o 150 tisíc kelímků ročně. „Kelímek NickNack je navíc oblíbeným suvenýrem pro návštěvníky,“ dodal Dvořák.