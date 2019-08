Vratislavická kyselka ožije díky sirupům, vodu tu chtějí stáčet do tří let

Společnost tak obnoví tradici, která započala v roce 1862. Kyselka má dva vrty, každý je hluboký 200 metrů a dohromady se z něj dostane 24 litrů za minutu.

„Ještě jsem tu vodu nepil, vrty jsou zaplombované, vlastně jsem koupil něco, co ani nevím, jak chutná. Ale myslím, že ta voda je tu nejlepší v celém kraji. Sice nevíme, v jakém je stavu, ale věříme, že v dobrém. Areál leží v prvním ochranném pásmu,“ upozornil majitel firmy Jan Vokurka.

Minerálku se chystá obnovit v roce 2022. Do té doby už bude zrekonstruovaná hala a vybudované sítě.

„Termín dokončení máme na konci příštího roku. Hala projde kompletní rekonstrukcí, musíme obnovit veškeré sítě, kanalizaci, nové budou rozvody vody, plynu, elektřiny. Položíme nové podlahy, nová bude omítka i vestavba, a střecha. Uvidíme, jak moc nám práce ztíží skalní podloží, ale nemělo by to být nic, co nezvládneme,“ uvedl Leoš Jiránek, majitel stavební firmy, která má rekonstrukci na starost.

Do kyselky přestěhují výrobnu sirupů

Rozpočet na celou akci je 28 milionů korun, z toho dvanáct milionů by mohla přispět Evropská unie. „Podali jsme žádost o dotaci. Kyselka je typický brownfield, a tak si myslím, že bychom peníze na záchranu bývalé továrny mohli získat,“ doplnil Vokurka.

Do opravené haly přestěhuje firma svou výrobu sirupů z Jablonce, kde sídlí v prostorách bývalé prádelny a výměníku. Ve Vratislavicích bude nově stáčet i kyselku. Jaké bude mít příchutě, na to je podle majitele firmy ještě brzy. I proto, že neví, jak se bude voda s jednotlivými příchutěmi chovat.

„Technologie na výrobu sirupů je jiná než minerálek. Hlavní rozdíl je v tom, že kyselka je proplyněná, je to přírodní kysličník uhličitý ze země, vlastně perlivá voda, takže budeme mít vedle sebe dvě výrobní linky,“ popsal.

Název zůstane tradiční

Název Vratislavická kyselka přitom firma zachová. A do budoucna chce areál zpřístupnit i veřejnosti. V plánu je postupně oprava všech budov i zámečku.

Ten sloužíval v minulosti jako správní budova. Dnes je v naprosto dezolátním stavu. Jediná místnost tu nezůstala neporušená, skleněné výplně ve dveřích jsou vytlučené, co bylo možné odnést, to zmizelo.

„Chceme, aby to tu v budoucnu zase ožilo, aby sem mohli lidé přijít třeba do prodejny, nebo se podívat do muzea či, jak se stáčí minerálka. Je možné, že tu vznikne i malá kavárna. Vše ale záleží na tom, jak se bude ekonomicky dařit firmě,“ dodal Vokurka. Hlavní prioritou tak bude oživit výrobní proces.