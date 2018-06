Votvírak 2018

Program Votvíráku je opravdu nabitý. Během festivalu se na pódiu vystřídá mnoho hudebních hvězd, ale díky nové soutěži Talent for Stage zde vystoupí i ti, na které hvězdná kariéra teprve čeká.

V pátek 15. června se s novým frontmanem představí například energií nabušení Pipes & Pints, s Malotraktorem na palubě a s náloží dalších skvělých písní přistane na milovickém letišti Mig 21, vystoupí také slezská diva Ewa Farna, psycore metaloví Dymytry nebo Mňága a Žďorp slavící 30 let své existence. Páteční večer bude patřit také kapelám Wohnout, Mirai, UDG, BSP a samozřejmě také zřejmě největší hvězdě festivalu, kapele Chinaski. Na Hip Hop Stage, která letos nabídne velkou a zajímavou sondu do pestré slovenské hip hopové scény, vystoupí v pátek například Smack, kontroverzní Sodoma a Gomora, jihočeští De Zrechts nebo slovenská legenda Modré Hory. Scéna bude patřit také většině labelu TyNikdy - ať již

v podobě hostovaček při tribute koncertu DJ Fattea a jeho nové desky Fade In, tak sólo koncertních setech Resta a především Paulie Garanda.

Během sobotního programu potěší všechny generace bez rozdílu věku svými neodolatelnými písněmi Jaroslav Uhlíř, dvacet let na scéně oslaví skupina Škwor, Tata Bojs opět ohromí propracovanou show, kotel rozparádí Divokej Bill, Sto Zvířat, Kreyson, Arakain, Debustrol Original i Horkýže Slíže. V sobotu zahraje také Jan P. Muchow se svými The Antagonists nebo Xindl X. Elitní sestava Hip Hop Stage pro sobotu zahrnuje české legendy Chaozz či PSH nebo jihlavské Pio Squad, ze Slovenska přijede se svým parťákem Škrupem a live bandem legendární rapper Vec, zakladatel kapely Trosky a jedna z nejvýznamnějších osobností současné kulturní scény našich východních přátel, nebo Strapo a DJ Spinhandz.

Pro všechny návštěvníky a fanoušky pak chystá Votvírak další zajímavé soutěže a akce.

Další informace o festivalu najdete na: www.votvirak.cz