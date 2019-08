Volyně vypadala jako po výbuchu sopky, pokryl ji prach z opravy silnice

Vypadalo to, jako kdyby někde v dálce vybouchla sopka a na centrum dopadla silná vrstva jemného popílku. Vápenný prášek se dostal na auta i do nich a také do řady domů. Všichni zasažení nyní mohou žádat o náhradu škod.

„Komplikace s prašností ve Volyni nastaly z důvodu chybného materiálu. Během zásypu dlažby příliš prášil. V okamžiku, kdy jsme tuto situaci zjistili, jsme ihned zahájili odklízení. Chyba je na straně zhotovitele, který veškeré škody zaplatí,“ informovalo Ředitelství silnic a dálnic, jež je majitelem komunikace.

Potvrdil to i starosta města Martin Červený. „Na webových stránkách města jsme upozornili naše obyvatele a ještě to budeme znovu hlásit obecním rozhlasem, aby všichni věděli, jak mají postupovat,“ sdělil Červený.

Do pondělní 13. hodiny na radnici zatím škody nikdo nehlásil, ale starosta očekává, že přijdou především majitelé zasažených vozů, kteří budou mít například zanesené filtry, jež bude potřeba vyměnit.

I v pondělí bylo ještě částečně poznat, co se ve Volyni stalo. „V neděli toho sice také dost spláchl déšť, ale úplně odklizeno ještě není,“ zmínil Červený.

Lidé, kteří utrpěli škody na majetku nebo vynaložili potřebné náklady na odstranění nečistot, mají danou věc nafotit a nechat opravit či vyčistit. Záznamy a doklady shromažďují na městském úřadě a následně stavební firma náklady uhradí.