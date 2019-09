Volyňských Čechů ubývá. Ukrajinci dosud vzpomínají, jak oblast pozvedli

Volyňští Češi Etničtí Češi, jejichž předci v letech 1868–1880 odešli z Rakouska-Uherska do carského Ruska, a to do Volyně, která se nachází na severozápadní Ukrajině.

Česká enkláva čítající asi 20 tisíc lidí oblast průmyslově pozvedla.

V roce 1947 se většina vrátila do Československa, přičemž tzv. Volyňáci museli obsadit území, odkud byli dříve odsunuti sudetští Němci.