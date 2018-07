Stavba supermoderního centra pro mládež v Trutnově nabrala skluz

Termín dokončení se protáhne o jeden až tři měsíce. V současnosti už je téměř hotová hrubá stavba a dělníci začínají pracovat uvnitř budovy. Středisko za 200 milionů korun je největší investicí Trutnova od stavby kulturního centra Uffo v roce 2010. Hotové bude na začátku příštího roku.



Rekonstrukce sportovního areálu začala na konci loňského roku, z původní budovy zůstalo pouze nosné zdivo (více v článku Trutnov už přestavuje areál za nádražím na supermoderní středisko). Z obou stran ji doplnily dva nové objekty. V přístavbě na severozápadní straně bude horolezecká stěna, v druhém novém objektu vznikne vestibul, kavárna a zázemí střediska.

„V současné době pracujeme na střešní krytině, děláme příčky, začínáme pracovat na omítkách. Následovat budou rozvody elektřiny, vody, topení a také podlahy,“ popsal Ladislav Matěna, projektový manažer společnosti BAK, která volnočasové centrum staví. V areálu už také začínají vznikat první části lanového parku.

Stavba nabrala mírné zpoždění, dělníci totiž museli kvůli zpevnění svahu, nad kterým vede chodník, vybudovat opěrnou stěnu. Další zdržení zavinilo zabetonování starého sklepení, které nebylo v žádných plánech.

„Pod nosnými zdmi původního objektu v některých místech chyběly základy, museli jsme dodělat nové,“ řekl k tomu Matěna.

Středisko mělo být hotovo do konce letošního roku, avšak práce, s nimiž projekt nepočítal, podle všeho způsobí zpoždění v řádech několika týdnů.

„Víceprací bylo v první etapě poměrně hodně, nejsložitější období ale máme už za sebou. Předpokládám, že termín dokončení by se mohl oddálit o jeden až tři měsíce, což ale z hlediska uvedení objektu do praxe nebude znamenat zásadní problém,“ řekl trutnovský starosta Ivan Adamec (ODS). Děti a pedagogové se do nového centra nastěhují v první polovině příštího roku.

Středisko pro mládež bude mít celou řadu vychytávek jako zatahovatelné stěny nebo lezeckou stěnu s reprobednami a bude patřit k nejmodernějším u nás. Vznikne zde divadelní a taneční sál i keramická dílna, v areálu bude několik hřišť a lanový park propojený se střechou hlavní budovy.

„Víc jak jedna třetina areálu bude přístupná trutnovské veřejnosti bez ohledu na to, jaké aktivity zde středisko volného času bude mít. Široká veřejnost bude moci využít dětské hřiště, velkou věž se skálou nebo 3D bludiště,“ uvedl ředitel střediska Josef Khol.

Volnočasové centrum dnes působí v areálu nedaleké Základní školy Rudolfa Frimla. Padesátku kroužků pravidelně navštěvuje na tisíc dětí. Školáků přibývá a stávající prostory už dávno kapacitně nestačí, což byl hlavní důvod pro stavbu nového zázemí. Centrum má několik detašovaných pracovišť na dalších trutnovských školách, po rekonstrukci sportovního areálu Na Nivách budou všechny aktivity soustředěny na jednom místě.