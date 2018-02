Ve městech se formují lídři pro volby. V Budějovicích chce zpět Thoma

1 Hnutí ANO se v Budějovicích postaví Joch a Thoma

V krajském městě vládne koalice pod taktovkou hnutí ANO. Českobudějovický primátor Jiří Svoboda (ANO) sdělil, že rozhodnutí o tom, zda bude znovu kandidovat, nezáleží na něm.

„Já jsem neřekl, že bych nechtěl být znovu lídrem, ale podobu kandidátky určuje hnutí. V prvním kole jsme se leccos naučili, ve druhém tušíme, do čeho jdeme,“ uvedl Svoboda.

O primátorské křeslo se s příštím lídrem ANO chtějí utkat Miroslav Joch (ČSSD) a Juraj Thoma (HOPB). „Sociální demokracie sice není na vlně, ale v komunálních volbách si lidé vybírají osobnosti, které znají. A proto jdeme zvítězit,“ řekl Joch.

Thoma patří ke zkušeným politickým matadorům, zastupitelem krajského města je už dvacet let a osm let byl primátorem Budějovic. „Chceme volby vyhrát a znovu převzít odpovědnost za město,“ netají se Thoma.

2 Fišer v Táboře končí, ANO chce posílit svůj vliv

Druhé největší jihočeské město Tábor povede od podzimu nový starosta. Současný první muž radnice Jiří Fišer (Tábor 2020) už nebude v komunálních volbách lídrem úspěšného hnutí. I kdyby ho jeho příznivci „vykřížkovali“ na první místo, funkci opustí.

„Nejspokojenější bych byl jako řadový zastupitel, ale nevylučuji, že při dobrém výsledku bych pro město pracoval jako neuvolněný člen rady. Svůj volební výsledek budu brát jako vysvědčení, ale už si chci život uspořádat jinak,“ přemítá Fišer, který se chce vrátit ke své profesi projektanta - vodohospodáře a specialisty v oboru městského inženýrství. A také mít víc času na své koníčky, třeba cestování.

Fišer už má připraveného nástupce na kandidátku hnutí Tábor 2020. „Jeho jméno neprozradím, je na to brzo. Ale volby chceme zase vyhrát,“ dodal.

Protože táborští voliči často reagovali na situaci na parlamentní úrovni, lze očekávat, že největším soupeřem hnutí Tábor 2020 bude ANO.

Poslankyně a táborská zastupitelka za hnutí ANO Radka Maxová potvrdila, že vítěz parlamentních voleb chce posílit své pozice.

„V Táboře jsme aktivní a dáváme o sobě vědět, nejvíc ve sportovní a sociální oblasti. Uděláme všechno pro co nejlepší volební výsledek, ale komunální politika je o lidech a Tábor je poměrně konzervativní město,“ sdělila Maxová.

3 V Písku bude souboj ANO versus troj či čtyřkoalice

Zajímavá předvolební situace je i v Písku. Současná starostka Eva Vanžurová (Jihočeši 2012) zatím s kandidaturou váhá, naopak její místostarosta Jiří Hořánek (ANO) se netají ambicemi obsadit její křeslo. Jenže jako silný protivník ANO v Písku vzniká nová trojkoalice.

„Pořád ještě nejsem rozhodnutá, zda budu znovu kandidovat. Teď je vše ve stadiu příprav a jednání,“ řekla Vanžurová.

Její místostarosta Jiří Hořánek už s postavením lídra kandidátky předběžně počítá, protože ho na tuto pozici navrhl pondělní oblastní sněm ANO. „Máme ambice volby vyhrát a získat post starosty,“ potvrdil.

V Písku se však pod taktovkou místostarosty a vicehejtmana Josefa Knota (TOP 09) rodí nová koalice pro komunální volby.

„V současné době vyjednáváme o trojkoalici, možná i čtyřkoalici. Já kandidátku nepovedu, ale bude to někdo, kdo už udělal pro město spoustu práce,“ naznačil Knot.

4 Hrdlička ve Strakonicích myslí na obhajobu

Ve Strakonicích chce obhajovat svůj post v čele města současný starosta. Břetislav Hrdlička (Strakonická veřejnost) tvrdí, že už má připravenou kandidátku.

„Jsme pořád hnutí kompaktní, fungujeme pevně a chceme dokončit všechno, co jsme začali,“ řekl.

Z křesla chtějí Hrdličku sesadit Jihočeši 2012. „Zatím jsme neřešili pořadí na kandidátce, ale budeme dělat vše pro to, abychom vyhráli,“ sdělil předchozí strakonický starosta Pavel Vondrys (Jihočeši 2012).

5 Mrvka zvažuje, zda bude v Hradci potřetí lídrem

Jindřichův Hradec vede už osm let starosta zvolený na kandidátce sociální demokracie. Stanislav Mrvka (ČSSD) má nyní silný mandát, celkem 13 ze 27 mandátů v zastupitelstvu. Ale obhajobu svého postu zvažuje.

„Ještě je brzo na to říct, zda budu zase lídrem kandidátky, protože nominační schůze máme až v dubnu. Ale nevylučuji to,“ řekl Mrvka.

O tom, jak silnou má nyní pozici na hradecké radnici, svědčí to, že o druhé a třetí místo se dělí SNK-ED a KSČM shodně se třemi mandáty. Lídr SNK Vladislav Burian, který chce vést stranu i do letošních komunálních voleb, by uvítal v příští radě města politiky z více stran.

„Teď je v radě pět zástupců z ČSSD a dva naši. Spolupracujeme s vedením města bez problémů, ale vícebarevná rada může přinést víc nápadů pro zajištění kvalitnějšího života ve městě,“ podotkl Burian.

6 Carda v Krumlově opustil ČSSD, bude nezávislý

Ačkoli českokrumlovský starosta Dalibor Carda vyhrál ve městě dvakrát volby pro ČSSD, potřetí už se to nestane. Po sporech se spolustraníky především okolo působení městského rozvojového fondu Carda ukončil členství v sociální demokracii a do voleb chce jít jako nezávislý.

„Ale pokud se starostou nestanu, nezhroutím se z toho,“ řekl Carda. V Krumlově je teď situace hodně otevřená, kromě ČSSD musí hledat novou tvář své kandidátky i ODS.

Ředitel divadla Jan Vozábal její jedničkou znovu nebude. „Už není naším členem a musíme hledat nového lídra,“ sdělil šéf krumlovské ODS Zbyněk Toman.

Samotného Vozábala rozčarovalo vystoupení ODS z vládnoucí koalice na radnici. „A protože mám dost práce i aktivit, rozhodl jsem se, že se budu věnovat pořádně své práci a rodině,“ řekl.

7 V Prachaticích se utkají současný a bývalý starosta

Prachatický starosta Martin Malý (Nezávislí) stojí v čele města od roku 2010 a svůj post se chystá obhájit. Těší ho, že zájemců o vstup na kandidátku Nezávislých přibývá.

„Je to pro mě satisfakce, že jsou za námi viditelné výsledky,“ popsal.

Mezi jeho vyzyvateli bude zřejmě bývalý starosta Jan Bauer (ODS). „Chci být lídrem, i když o tom ještě nebylo rozhodnuto. V Prachaticích máme slušný potenciál, v parlamentních volbách jsme tu získali 18 procent,“ sdělil Bauer.