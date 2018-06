Svoboda, Thoma, Kuba i Joch. Boj o budějovického primátora může začít

Jeden stojí ve vedení krajského města nyní, druhý ho řídil před několika lety. Mimo jiné souboj současného a bývalého primátora Českých Budějovic nabídnou podzimní komunální volby v krajském městě. I díky tomu, že v pondělí své kandidátní listiny představily ODS, KSČM a hnutí Občané pro Budějovice (HOPB), je o téměř všech adeptech na primátorské křeslo jasno.

Přehled lídrů stran a hnutí ANO: Jiří Svoboda ODS: Martin Kuba ČSSD: Miroslav Joch Občané pro Budějovice: Juraj Thoma TOP 09: Tomáš Bouzek Piráti: Lukáš Mareš KSČM: Petr Braný KDU-ČSL: lídra odtajní příští týden

MF DNES představuje lídry, kteří mají od středy přesně 100 dní na to, aby zaujali voliče. Nyní na budějovické radnici vládne koalice hnutí ANO, ČSSD, ODS a KDU-ČSL.

Bývalý primátor Juraj Thoma půjde do voleb jako lídr HOPB. „Mě i mé kolegy mrzelo, že před čtyřmi roky stávající koalice ve volbách slíbila spoustu věcí, ze kterých z velké části sešlo. Ukázalo se, že marketing nepostaví parkoviště, nezajistí hokejovou extraligu a nevyřeší městskou hromadnou dopravu,“ uvedl k důvodům své kandidatury.

Thoma byl primátorem v letech 2006 až 2014. Při rozhodování, zda se o křeslo ucházet znovu, zvažoval i několik let trvající kauzu, při níž byl obviněn ze zneužití pravomoci úřední osoby. „Ta zkušenost roli hrála. Nakonec ale převážilo rozhodnutí kandidovat. Přeci nezalezu pod ten kámen, jak si někdo od samotného začátku přál,“ komentoval v pondělí Thoma.

Z bodů programu zmínil například lepší komunikaci s občany a s tím spojený participativní rozpočet, díky němuž se mají obyvatelé města podílet na jeho rozvoji navrhováním konkrétních projektů. Dalším tématem je pro HOPB rozdělení Budějovic na městské části s vlastní samosprávou. O změně mají podle Thomy rozhodnout občané v referendu, jež by se v případě podpory mohlo konat již příští rok.

Za hnutí ANO bude svůj post obhajovat současný primátor Jiří Svoboda. I on zvažoval, zda se do kandidatury pustit znovu. „Jednak se nemá odcházet od rozdělané práce a k rozhodnutí přispěla i důvěra mých kolegů. Čtyřleté období je relativně krátké na to, aby se některé dlouhodobější akce udělaly. Například až nyní jsme schválili strategický plán. Mimo jiné právě v tom bychom chtěli pokračovat,“ uvedl Svoboda.

Dále z programu vypíchl například dopravu, sociální oblast, podporu sportu, kultury či zhodnocování majetku města. „Když přijde někdo nový, vždycky to nějaký čas trvá. Chceme v rozdělaných projektech pokračovat,“ doplnil Svoboda.

Za ním budou na kandidátní listině současní náměstci František Konečný a Petr Holický. Chybět by neměli ostatní současní zastupitelé.

Kozlová vyměnila ANO za ODS

Za ODS se bude z prvního místa kandidátky ucházet o primátorské křeslo Martin Kuba - bývalý ministr průmyslu a obchodu, náměstek hejtmana nebo českobudějovický zastupitel, jenž se v uplynulých letech věnoval svým podnikatelským aktivitám. Do politiky se vrací mimo jiné i proto, že ho oslovili kolegové ze strany.

„Mým cílem je zlepšit vedení města a přivést na radnici tým, který má vizi, jak mají Budějovice vypadat za pár let. Jde o lidi, co nejen zefektivní každodenní fungování města, ale budou opravdu koncepčně tvořit jeho budoucnost. Chceme, aby tu zůstávali vysokoškoláci, protože tu najdou dostupné a kvalitní bydlení i podmínky pro život, a aby se zde zakládaly nové a úspěšné firmy,“ vysvětlil Kuba.

Ten si na kandidátní listinu přivedl několik nezávislých osobností ze školství či sportu. Z prvních patnácti jich je hned šest.

Na čtvrtém místě kandidátky ODS je jako nezávislá Lucie Kozlová. Bývalá vicehejtmanka a náměstkyně primátora před časem opustila hnutí ANO. „Vždy jsem byla pravičák a vždycky budu. Ale to neznamená, že se člověk nemůže věnovat sociální oblasti. Chtěla jsem v politice zůstat. Dostala jsem některé nabídky, ale hned od začátku jsem měla jasno, že v případě odchodu z hnutí ANO, bude moje ukotvení v ODS,“ sdělila šestačtyřicetiletá Kozlová.

Ne příliš změněnou kandidátku bude mít ČSSD. Povede ji Miroslav Joch, jenž je v zastupitelstvu města od roku 2006. Člen městské rady byl v minulosti také náměstkem primátora. Za ním jsou další současní zastupitelé. „Sázeli jsme z větší části na naše členy,“ komentoval náměstek primátora Petr Podhola, jenž je na druhém místě.

Lídrem Pirátů je lékař

Piráty povede do voleb Lukáš Mareš, který vystudoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a pracoval nejprve na II. interní klinice FN Královské Vinohrady a od roku 2015 je na radiologickém oddělení nemocnice České Budějovice.

„Těším se na sbírání dalších zkušeností a doplňování střípků mozaiky k pochopení našeho světa. Dále se těším na setkávání se zajímavými lidmi, v pozitivním a bohužel i negativním smyslu slova,“ sdělil lídr Pirátů.

Podle něj je důležité, aby se o veřejných věcech začalo rozhodovat z pohledu občanů. „Druhé klíčové téma je pro nás zapojení obyvatel do rozhodování města. Například převzetím principů participativního rozpočtu, kdy o využití části městských peněz rozhodnou občané přímo na internetu. Takové projekty existují v různých městech v Česku i Evropě a my je chceme převzít,“ dodal Mareš.

Za TOP 09 se do boje o primátorské křeslo pouští současný zastupitel Tomáš Bouzek. „Za snad největší handicap současného vedení města považujeme nedostatečnou komunikaci s občany,“ uvedl při oznámení kandidatury.

Druhé místo obsadil Tomáš Trantina, předseda místní organizace TOP 09, a třetí městská zastupitelka Petra Šebestíková.

KSČM má na prvním místě bývalého poslance a současného zastupitele Petra Braného. Trojici doplňují jeho kolegové Jan Pikous a Ivan Nadberežný.

KDU-ČSL zatím kandidátní listinu schválenou nemá. Její podoba by měla být jasnější příští týden.