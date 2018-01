VIDEO: Mnoga ljeta, mnoga ljeta, živijó, slavili zemanovci v Novém Veselí

Pak vstoupil do dveří s harmonikou Bohumil Trávník, bývalý úspěšný žďárský hokejista a velký zemanovec. A spustil slavnostní popěvek Živijó i další lidové písničky. „Je to tam,“ zakřičeli si pak Zemanovi fanoušci. „Zdravíme do Prahy!“ Po Zemanově televizním vystoupení si pak zazpívali i českou hymnu.

A došlo i na šampaňské. „Dopadlo to dobře, myslím si, že zvítězil zdravý rozum a že je to po zásluze, Miloš Zeman politice rozumí. I přes tu přesilovku, co proti němu všichni hráli, se k tomu postavil čelem,“ komentoval výsledky Trávník, který setkání příznivců Miloše Zemana spoluorganizoval. „Hlavně aby mu sloužilo zdraví. Takovou hlavu, jako má pan prezident, nemá dohromady dalších osm kandidátů,“ adoroval svého favorita.

I když Zeman od sečtení prvních okrsků vedl, nálada v restauraci u kostela byla hodně komorní. I proto, že protikandidát Jiří Drahoš ze Zemanova náskoku postupně ubíral. „Jsem sporťák a do každého zápasu, i když to bylo proti slabšímu týmu, jsem nešel tak, že by bylo předem vyhráno. Je potřeba vždycky vydržet až do konce,“ glosoval Trávník.

V klidu dlouho zůstával i Zemanův přítel, bohdalovský rybář a rybníkář Jiří Růžička. „Tohle už nemůže Drahoš dohnat,“ odhadoval během sčítání.

Oproti volbám před pěti roky, kdy místní slavili Zemanovo vítězství nad Karlem Schwarzenbergem, zůstala hospoda poloprázdná. Novináři nyní byli oproti zemanovcům ve výrazné přesile, ti obsadili nejdřív jen dva stoly. Až na konci sčítání se začali trousit další hosté. „Ti věrní tady jsou, hospoda otevřela po pauze teprve nedávno, není to o tom, kolik nás tady je,“ odvětil Trávník.

A jak dopadly volby přímo v Novém Veselí? Zemanova pozice přece jen o poznání zeslábla. Ve druhém kole získal „doma“ 492 hlasů a Jiřího Drahoše porazil o 105 hlasů. Před pěti lety tady však měl Zeman 637 voličů.