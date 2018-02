Začíná boj o křesla starostů, v Jihlavě má zálusk na primátora Popelka

Končící volební období v Jihlavě nepatří k těm, kdy by vedení města táhlo za jeden provaz. Některé strany si dokonce měnily koaliční a opoziční role.

Za této situace se zřejmě letos utkají o místo primátora Radek Popelka (ANO), Vratislav Výborný (ČSSD), Karolína Koubová (Forum), Jaromír Kalina (KDU-ČSL) či Ladislav Vejmělek (KSČM). O hlasy se hodlají ucházet i zástupci SPD, Pirátů, ODS a TOP 09, kde ale ještě nejsou známé konkrétní osobnosti.

Jaromír Kalina

Z vedení havlíčkobrodské radnice už chce odejít Čeněk Jůzl (KDU-ČSL). A ve Žďáře nad Sázavou je kandidátem na starostu za ODS Petr Staněk. I takové informace přicházejí ze stran v roce komunálních voleb.

Favoritem v kraji je zatím hnutí ANO, jehož zástupci jsou ve vedení nejen Jihlavy, ale i Žďáru nad Sázavou. Třeba ale v krajském městě není ANO v kdovíjak výborné personální situaci.

Radnici nedávno opustila jedna z jeho nejvýraznějších tváří - Jana Mayerová. A nikdo z hnutí ji už nenahradil na místě náměstkyně primátora. Mezi radními zůstává její manžel Daniel Mayer, který ještě není rozhodnutý, jestli bude opět kandidovat. „Nemám zatím jasnou odpověď. Je to pro mě v danou chvíli předčasné,“ řekl.

Lídrem ANO v Jihlavě bude nejspíš opět Radek Popelka

Zatím vše směřuje k tomu, že lídrem by mohl po čtyřech letech být opět Radek Popelka, který v roce 2014 přivedl ANO k jihlavskému vítězství. On sám to nevylučuje. Třeba ale krajská šéfka ANO Monika Oborná zatím Popelku otevřeně nepodpořila. „To nedokážu v této chvíli říct,“ odpověděla na otázku, jestli situace v Jihlavě směřuje k Popelkovu lídrovství.

Vratislav Výborný.

Radní Rostislav Habán (ANO) ale Popelku jako lídra jednoznačně preferuje. A kandidovat chce i on sám.

„Určitě budeme stavět kandidátky ve všech okresních městech. O jménech je ale předčasné mluvit,“ doplnila Oborná.

Podle ní ANO působí i ve vedení pelhřimovské radnice. Tamní radní, kteří byli za hnutí zvolení, už se ale k němu nehlásí a chtějí letos kandidovat jako nezávislí.

ČSSD už pokročila dál v hledání adeptů. „V Jihlavě připadají v úvahu pan Výborný a paní Nováková Hotařová. Ještě to ale nemají rozhodnuté,“ uvedl krajský předseda strany Petr Krčál.

Jana Nováková Hotařová ale svůj zájem o lídrovství nepotvrdila. „Zatím o tom neuvažuji,“ uvedla. Má ale zájem obsadit jedno z dalších předních míst kandidátky.

Náměstek primátora Vratislav Výborný se kandidatuře nebrání. Jeho stranický kolega Rudolf Chloupek už po volbách nechce být primátorem.

Obhajovat v ostatních městech chtějí všichni, vyjma Jůzla

Co se týká dalších větších měst, kde jsou starostové v barvách ČSSD, mají už na řadě míst jasno. Obhajovat chce kupříkladu starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda či jeho kolega z Chotěboře Tomáš Škaryd. „Ano, budu lídrem,“ potvrdil.

Podle Krčála bude určitě obhajovat i pelhřimovský starosta František Kučera, jenž o tom mluvil zatím váhavě. V Třebíči by měl být lídrem ČSSD místostarosta Vladimír Malý.

Ve Žďáře nad Sázavou se hovoří o kandidatuře Vladimíra Novotného či bývalé starostky Dagmar Zvěřinové (oba ČSSD). „Já předpokládám, že lídrem bude Vladimír Novotný, ale ještě jsme o tom nerozhodovali,“ uvedla Zvěřinová.

Občanští demokrate ve Žďáře se už shodli, že do voleb půjde z prvního místa Petr Staněk následovaný Janem Mokříšem a Radkem Černým.

U lidovců chtějí kandidovat v okresních městech všichni současní místostarostové s výjimkou havlíčkobrodského Čeňka Jůzla. „Čeněk už nebude aspirovat na uvolněnou pozici,“ uvedl krajský předseda lidovců Vít Kaňkovský.

Pokračovat by naopak chtěl třebíčský starosta za KDU-ČSL Pavel Janata. Piráti ještě nemají žádného lídra ve větších městech. A nevylučují spolupráci s jinými kandidáty mimo jejich stranu. „Zatím ale ještě není nic dohodnuto,“ uvedla Michaela Vodová, krajská koordinátorka Pirátů.