Pelhřimov zažije volební duel hejtmana Vysočiny Běhounka s jeho synem

K tomuto duelu mohlo dojít už před čtyřmi lety. Tehdy ale Jiří Běhounek mladší přemlouvání odolal a v komunálních volbách v Pelhřimově nekandidoval. Do voleb tak šel pouze jeho otec - Jiří Běhounek starší, který je zároveň hejtmanem Kraje Vysočina. Letos se však i mladší z rodiny Běhounkových nechal přesvědčit ke kandidatuře do zastupitelstva.



Volební lídři v okresních městech Vysočiny Havlíčkův Brod:

ANO - Vladimír Slávka

ČSSD - Ivana Mojžyšková

KDU-ČSL - Ondřej Pavlas

ODS - Jan Tecl

SPD - Čestmír Nedělka Jihlava: ANO - Radek Popelka

ČSSD - Vratislav Výborný

KDU-ČSL - Jaromír Kalina

KSČM - Ladislav Vejmělek

ODS - Petr Laštovička

SPD - Petr Paul

STAN+Forum - Karolína Koubová

Žijeme Jihlavou - Vít Zeman Pelhřimov: ANO - Bohumila Kobrlová

ČSSD - František Kučera

KDU-ČSL - Josef Koch

KSČM - Pavel Hodáč

SPD - Václav Polanský Třebíč: ANO - Miloš Hrůza

ČSSD - Vladimír Malý

KDU-ČSL - Pavel Janata

ODS - Martina Bártová

SPD - Michal Galbavý

Společně otevřeme Třebíč - Roman Pašek

STAN - Pavel Pacal Žďár nad Sázavou: ANO - Ludmila Řezníčková

ČSSD - Vladimír Novotný

KDU-ČSL - Josef Klement

ODS - Petr Staněk

STAN - Martin Mrkos, Zdeněk Navrátil* * Lídr ještě nebyl přesně určen.

Rozhodl se, že své jméno spojí s uskupením nezávislých kandidátů, které ve městě před říjnovými volbami vzniká.

„Budu tam ale jen jako jedna z postav. Jsou tam jiní lidé, kteří jsou vedoucí. Jednoznačně nebudu figurovat na předních příčkách,“ potvrdil kandidaturu Běhounek mladší.

Stejně jako jeho otec je lékařem a pracuje na ortopedickém oddělení pelhřimovské nemocnice.

Jméno Jiří Běhounek se tak letos objeví hned na dvou kandidátkách. Politicky zkušenější otec bude opět jako nestraník kandidovat za sociální demokracii. „ČSSD mě oslovila, zda bych kandidoval, a já jsem souhlasil,“ pronesl hejtman.

Ani on nebude na místo v městském zastupitelstvu útočit z nejvyšších pozic. Lídrem sociálních demokratů v Pelhřimově bude stejně jako při posledních volbách současný starosta František Kučera. Běhounkovi by mělo na kandidátce připadnout místo v první desítce.

„Je to přání pana Běhounka. Před čtyřmi lety také kandidoval ze šesté pozice a kolem tohoto místa se bude pohybovat i tentokrát. Přesné pořadí zatím nemáme určené,“ pronesl Kučera.

Nadcházející rodinný souboj v komunálních volbách se však u Běhounkových příliš neřeší. „Vlastně ani nevím, jak se rozhodl, zda bude skutečně kandidovat,“ pronesl k synově rozhodnutí Běhounek starší.

Návrat do politiky zvažuje bývalý žďárský starosta Brychta

Ve Žďáře nad Sázavou je nyní pro změnu aktuální otázka, zda bude znovu kandidovat Jaromír Brychta. Tento učitel tamního gymnázia, který dvacet let strávil na radnici jako starosta a místostarosta, je velkým kritikem současných poměrů ve městě, kde vládne koalice Žďár - Živé město, KDU-ČSL, ANO a ODS.

Bývalý žďárský starosta a místostarosta Jaromír Brychta.

Právě žďárští občanští demokraté svému kolegovi před dvěma roky zrušili členství v místní organizaci, protože coby zastupitel nehlasoval vždy v souladu s koalicí.

Případnou kandidaturu za nějaké uskupení nebo sestavení „vlastní“ kandidátky Jaromír Brychta stále zvažuje.

„Ještě nejsem rozhodnutý, je to padesát na padesát. Oslovuje mě hodně lidí a ptám se i známých, zda by do toho šli. Ale ve škole jsem spokojený, mezi mládeží si dobíjím baterky,“ pochvaluje si návrat do školství. Od další kandidatury jej zrazují také rodinné důvody.