V Ostravě vyhrálo ANO, současná koalice by mohla vládnout i nadále

Podle Macury (ANO) hned od neděle začnou povolební vyjednávání. Primátor by preferoval pokračování dosavadní koalice s hnutím Ostravak, lidovci a ODS.

Za možné koaliční partnery ale považuje i Piráty. „Ale záleží na jednání a prosazování našich programů. Zatím je předčasné cokoliv považovat za uzavřené,“ konstatoval v sobotu Macura.

Na dotaz, co říká velmi špatnému výsledku ČSSD (získala jen přes pět procent hlasů), se na chvíli zarazil a pak řekl: „Dobře jim tak.“ Hnutí ANO se sociálními demokraty v Ostravě totiž v minulém volebním období mělo první rok koalici, ale poté se ve zlém rozešli.

„Je to málo. Naše přání, očekávání, předpoklady byly nastaveny o něco výš. V předvolebním období jsem říkal, že jednociferný výsledek pro mne bude zklamání a to stále platí. Nepovažuji to za dobrý výsledek, nic jiného se k tomu říct nedá,“ řekl Jiří Srba z ČSSD.

Výsledky voleb do ostravského zastupitelstva jsou zklamáním nejen pro sociální demokraty, ale i pro komunisty. Ti získali zhruba devět procent hlasů a stejně jako tamní ČSSD je zřejmě nemine role opoziční strany.

„Primátor Macura se už dříve vyjádřil, že by s námi do koalice nešel, tím je to asi dáno,“ uvedl lídr kandidátky KSČM Martin Juroška.

V Karviné deklasovala ČSSD ostatní

Pokračování současné koalice je nejpravděpodobnější variantou také v Karviné. ČSSD ve městě drtivě zvítězila (44 procent hlasů) a může si do vedení města vybírat z několika možných partnerů.

Již před volbami si primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD) pochvaloval spolupráci s KSČM. Takové spojení by jim i po letošních volbách zajistilo v zastupitelstvu nadpoloviční většinu. „Určitě si s KSČM sedneme. Chci být seriózní, ta spolupráce byla dobrá,“ řekl Wolf.

Stejně jako v Karviné i ve Frýdku-Místku zvítězili sociální demokraté, byť zdaleka ne tak dominantním způsobem, získali necelých 22 procent hlasů, což odpovídá dvanácti místům v zastupitelstvu. Jen o mandát méně má Naše Město a o další dvě křesla v zastupitelstvu méně bude držet hnutí ANO.

V Opavě u voličů obstálo ANO. Zvítězilo se ziskem 22 procent hlasů. Necelých čtrnáct procent získala koalice ODS, TOP 09, Soukromníků a Nezávislých. Úspěšní byli i tamní Piráti s 11 procenty hlasů.

ČSSD v Novém Jičíně vyhrála, ale ztratila

Bruntál 2018 v čele se současným starostou Petrem Rysem dominoval v Bruntále se ziskem 32,2 procenta. O téměř polovinu méně získalo v Bruntále ANO. Sympatie nemalé části voličů si získala i SPD Tomia Okamury.

V Novém Jičíně rozhodovaly o umístění na prvních třech místech pouhé drobné. Jenže, zatímco druhé ANO oproti minulým volbám získalo dva mandáty navíc, vítězná ČSSD jich šest ztratila.

Obě strany získaly ke dvaceti procentům hlasů, třetí skončila s osmnácti procenty Strana Zelených s podporou TOP 09, SNK-ED a STAN.