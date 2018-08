Ve třech obcích Vysočiny jsou ohrožené volby, nikdo nechce kandidovat

„Po dvaceti letech v komunálu jsem už unavený. Jako starosta v malé obci musíte všechno vědět a zároveň jste i za všechno zodpovědný,“ popsal hlavní důvody, proč už nadále nechce vesnici se 145 obyvateli vést.



Původně měl v úmyslu nekandidovat už před čtyřmi lety. Nenašel však nikoho, kdo by chtěl starostu dělat. Teď ani nikoho přemlouvat nezkoušel. „Je pár lidí, kteří by do toho možná šli, ale starostu nechce dělat nikdo,“ pokrčil rameny.

Obci tak hrozí, že spadne pod nucenou správu ministerstva vnitra. To znamená, že se například nebude ve vsi do ničeho investovat. Správce poplatí pouze nejnutnější náklady.

„Snad to lidi probudí a za pár měsíců dají kandidátku dohromady,“ doufá Dobrovolný.

Nucená správa od ministerstva hrozí i Stříteži u Dolní Rožínky na Žďársku. Zde je sice podaná jedna kandidátka, ale pouze s jediným jménem. To nestačí, neboť zastupitelstvo musí mít minimálně pět členů.

„Doufal jsem, že se lidé nějak dají dohromady, ale bohužel...,“ povzdechl si starosta Radek Štourač. I jeho už přešla chuť pokračovat. Důvodů má prý několik, včetně ne úplně dobrých vztahů v obci.

Každopádně až do 6. srpna mají uskupení možnost své kandidátky doplnit. To platí i pro jednu obec na Třebíčsku, kde je rovněž podaná pouze jedna listina s jediným jménem. Název vsi však nechtěli pracovníci úřadu prozradit.