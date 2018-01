Rizikem voleb na Trutnovsku bude jediná obálka, komise čeká úklid

V Krkonoších tradičně volí i spousta lidí ze vzdálenějších regionů, kteří si vyjeli na hory a zařídili si volební průkaz.

Ve dnech 12. a 13. ledna budou lidé na Trutnovsku vybírat v prvním kole z devíti prezidentských kandidátů. Senátorem za obvod Trutnov zvolí buď vrchlabského starostu Jana Sobotku (STAN), nebo dvorského podnikatele Jiřího Hlavatého (ANO).

Dříve se při souběhu voleb používaly barevně odlišné obálky, volební zákon však určuje pro prezidentskou volbu jen jednu.

Nedávno to kritizoval politolog Tomáš Lebeda. „Organizace voleb by měla být taková, aby se minimalizovala nebo zamezila možnost zákon porušit a hlasovat protiprávně. Tady skutečně máme situaci, kdy k protiprávnímu jednání může dojít a my jenom říkáme ano, možné to je, ale bude to protizákonné,“ řekl pro Aktuálně Lebeda, který se ohradil proti argumentu ministerstva vnitra, že dostačujícím varováním proti machinacím bude hrozba trestního stíhání.

Volební lístky pro prezidentskou volbu dostávají lidé do schránek, naproti tomu lístky pro senátní volby budou k mání jen ve volebních místnostech. Pokud se však přespolní - neoprávněný - volič dostane třeba k pohozeným lístkům za plentou a vstrčí je do obálky spolu s hlasem pro prezidenta, může ovlivnit senátní hlasování a stěží se na to přijde.

„Okrskové volební komise se mohou machinacím bránit jen tím, že budou mít pod dohledem nepoužité hlasovací lístky. To znamená, aby nezůstaly někde za plentou nebo aby si je někdo nevybral třeba z odpadkového koše, kam se odhazují. Lístky pro senátní volby se budou vydávat jen ve volební místnosti, takže nikdo jiný by se k nim neměl dostat, ale možné je všechno,“ odhaduje tajemník Městského úřadu v Trutnově Jiří Masařík.

Prozradí se, když bude hlasů víc než oprávněných voličů

Na čachrování s hlasy by se přišlo, pokud by se dělo ve větší míře. „Bude záležet na výsledcích voleb. Kdyby se někde objevily vyrovnané výsledky a někde by naopak byly nesrovnalosti, že by tam bylo víc hlasů do Senátu než oprávněných voličů, tam by problém mohl nastat, ale to nepředjímám,“ dodal Jiří Masařík.

Jeho kolega z Vrchlabí Pavel Řehák míní, že machinace se nedají stoprocentně vyloučit, ale to, nad čím budou bdít okrskové komise, se dá ohlídat.

„Komise budou hlídat, aby lístky nezůstaly někde k dispozici a nemohl si je vzít někdo neoprávněný. Na to byly proškoleny podle pokynů ministerstva vnitra. Případně je také potřeba ohlídat si okolí volebních místností, jestli tam nedochází k nějakým machinacím. Pokud se k lístkům někdo nedostane vysloveně pokoutním způsobem, myslím, že jedna obálka riskantní není,“ řekl tajemník Městského úřadu ve Vrchlabí Pavel Řehák.

Připouští, že je teoreticky možné, že by volič po volbě nezahodil nepoužité lístky už v místnosti, a trval na tom, že si je odnese s sebou. Tomu však nemůže volební komise zabránit.

Český statistický úřad (ČSÚ), na němž bude zpracování volebních výsledků, už avizoval, že situace na Trutnovsku bude pro komise složitější v několika ohledech. Musí proto dbát na pokyny ministerstva, krajského úřadu i statistiků.

Například při sčítání hlasů nebude možné rozlišit, pro který druh voleb byla úřední obálka vydána. Okrsková volební komise proto uvede počet odevzdaných obálek v zápisech pro oba druhy voleb shodný.

„Může se tak stát, že v zápisu senátních voleb může být počet odevzdaných obálek vyšší než počet vydaných obálek. Případně může být i vyšší než počet voličů v seznamech, pokud komise zaznamená voliče, kteří hlasovali na voličský průkaz pouze v rámci volby prezidenta. Obálka, která jim bude vydána a kterou odevzdají pro prezidentskou volbu, totiž bude započítána i do počtu odevzdaných obálek v senátních volbách,“ vysvětlila místopředsedkyně ČSÚ Eva Krumpová.