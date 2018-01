Část Brňanů přišla o své volební právo. Pošta jim včas nedodala průkazy

Na problém upozornila zdejší zastupitelka Daniela Janíčková. Její 75letý tatínek se špatně pohybuje, i proto společně minulý týden vyplnili plnou moc a ověřili podpis a průkaz vyřídili. Doručit ho měla Česká pošta, to se ale nestalo. „Celý pátek jsem tam volala, ale nedovolala jsem se,“ zlobí se.

„Chtěli jsme tedy, aby tatínek odvolil v místě bydliště, aby za ním přišli s urnou. Jenže jsme se dozvěděli, že to nejde, když už je vydaný průkaz. Otec tak přišel o volební právo. Tento systém bych chápala třeba v komunálních volbách, kde má svůj význam, že nemůžete volit jinde, než ve svém kraji, ale u prezidentské volby ne.“

V této městské části je nejvyšší procento lidí nad 65 let. Kolika lidem se stalo něco podobného, bude jasné až po skončení voleb.

„Zatím vím o tomto jednom případu. „My jsme průkaz řádně odeslali, to můžeme kdykoliv dohledat a doložit. Jako úřad určitě poštu oslovíme, jak je tohle možné. Ale primárně je to věc toho člověka, kterému to nebylo doručeno,“ podotkla právnička zdejší radnice Jitka Jirmanová.