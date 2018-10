Hronovští odmítli přestavbu divadla, v Novém Městě lidé chtějí obchvat

Obě referenda jsou platná a pro vedení měst závazná.

Zchátralá porevoluční přístavba Jiráskova divadla v Hronově se kvůli rozhodnutí občanů nepromění v moderní městský úřad, jak si do letoška představovali tamní radní. Rozestavět ho chtěli už v červnu, jenže nakonec couvli kvůli jediné příliš vysoké nabídce v tendru za 65 milionů korun. Mezitím však kritici radnice vyvolali referendum a soud jej posvětil.



Lidé v Hronově odpovídali na tři otázky, zda souhlasí s výstavbou městského úřadu a s prodejem dvou radničních domů na náměstí. Hlasovalo 2 237 lidí z víc než pěti tisíc oprávněných voličů, tedy 44 procent, což stačí na to, aby bylo referendum platné.

Asi dvě třetiny hlasujících se postavily proti prodeji domů i proti dobudování radnice v prostorách prázdných už od roku 1999.



„Mám radost z výsledku. Hlavně jsme chtěli, aby se lidé vyjádřili, zejména jsou proti rozprodeji městského majetku. Výstavba úřadu už stejně byla zaražena v zastupitelstvu kvůli vysokým nákladům, které vystoupaly z původních 19 milionů na 65 milionů v tendru,“ řekl lídr dosud opozičního Rozvoje města a zmocněnec petičního výboru pro referendum Karel Jára, který se svou kandidátkou získal sedm mandátů. Pravděpodobně se dohodne na širší koalici nejen s druhým ANO.

Referendum vlastně bylo i plebiscitem o dosavadní koalici Hronovských patriotů starostky Hany Nedvědové, STAN místostarosty Josefa Théra, lidovců a Nezávislých. Ti trvali na dlouho projednávané výstavbě a v únoru odhlasovali padesátimilionový úvěr i záměr prodeje dvou starších budov radnice.

„Celé to referendum mi přijde hloupé, protože příprava projektu nového městského úřadu trvala přes čtyři roky a město za ni vydalo dva miliony korun. Iniciátoři referenda víceméně celou dobu hlasovali pro, ale teď to využili jako záminku v předvolebním boji, což považuji za zbabělost a ubohost,“ řekl po hlasování šestadvacetiletý Antonín Krtička, který se na kandidátce Nezávislých pokoušel neúspěšně dostat do zastupitelstva.

Podpořil novou radnici v přístavbě sálu Josefa Čapka a prodej domu Radnice, naopak byl proti prodeji domu U Zeleného stromu, který město zčásti pronajímá bance.

Lidé chtějí obchvat, je to nejdražší varianta

V Novém Městě nad Metují přišlo k referendu také 44 procent voličů, takže je platné. Lidé hlasovali, zda chtějí budoucí trasu silnice I/14 jako takzvanou přeložku přes Krčín léta připravovanou Ředitelstvím silnic a dálnic, nebo jižní obchvat prosazovaný několika aktivisty. Právě oni vyvolali referendum, které nařídil krajský soud roku 2015.

„Referendum je nejenom platné, ale dokonce pro město závazné. Budeme dále pracovat a tlačit na nové zastupitelstvo, aby bezodkladně učinilo další kroky,“ uvedl zmocněnec petičního výboru pro referendum Václav Zilvar.

Pro jižní obchvat hlasovalo víc než 2 100 lidí.

„Obchvat má asi také své mouchy, ale přeložka je horší. Nové Město je nádherná lokalita, kde by se krásně žilo mladým rodinám, ale nejsou tady žádné pozemky pro stavbu, domy ani byty na prodej. Sami hledáme už dva roky a jsme z toho zoufalí. Kdyby vznikla přeložka přes Krčín a kolem Vrchovin, zničí to jediné volné plochy,“ řekla osmadvacetiletá žena s malým dítětem, která přišla k referendu.



Dosavadní radnice v čele s Petrem Hablem předem upozornila lidi, že i když zvolí „ano“ pro jižní obchvat, pro Ředitelství silnic a dálnic to není reálná varianta, takže referendum k jeho uskutečnění vůbec nepřispěje. Srovnávací studie zadaná silničáři totiž vyhodnotila obchvat jako nejvíc nákladný ze šesti variant.

Ve městě se před referendem vyhrotila atmosféra. „Ať dopadnou volby i referendum jakkoli, zvažujeme podání trestního oznámení, vše má své meze,“ řekl starosta Petr Hable k výrokům o korupci a urážkám k vedení radnice.



Kampaní před referendem se ale cítil dotčený i zmocněnec přípravného výboru pro pořádání místního referenda Václav Zilvar.

„Kampaň byla agresivní hlavně vůči mé osobě. Lidé nechápali, že tu nejde o argumenty pro, nebo proti obchvatu či přeložce, ale řešilo se, jestli náhodou na tom někdo nezbohatne. Město rozpoutávalo kampaň ve stylu, že kdo půjde volit, volí Zilvara a podívejte, on zbohatne,“ řekl Zilvar.

Novoměstská koalice Volby pro město, lidovců, sociálních demokratů a Východočechů v těchto volbách o něco oslabila, ale většinu by znovu zvládla poskládat.