Cvičení Ample Strike by se letos mohli poprvé účastnit Američané s F-16

Na detailech se už domlouvali zástupci šestnácti aliančních a partnerských zemí. Setkání se uskutečnilo na 22. letecké základně Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou. Této hlavní plánovací konference ke cvičení se účastnilo pět desítek vojáků.

„Dva dny diskutovali o plánu letecké i pozemní části cvičení, podmínkách logistického zabezpečení a dalších záležitostech, které jsou důležité k zajištění hladkého průběhu akce,“ popsala Zuzana Špačková, mluvčí cvičení Ample Strike 2018.



Účast na cvičení zatím potvrdilo 19 zemí, mimo jiné Kanada, Dánsko, Estonsko, Finsko, Velká Británie, Německo, Chorvatsko, Litva, Nizozemsko, Polsko, Slovinsko a Spojené státy americké.

„Další zvyšování počtu účastníků neplánujeme s ohledem na udržení vysoké kvality výcviku. Předpokládáme, že letos se cvičení zúčastní přibližně stejné počty vojáků jako v minulých letech,“ řekl řídící cvičení, plukovník Zdeněk Gabriel.

Do akce se znovu zapojí i aktivní zálohy, budou střežit letiště

Jak dodal, z více než tisícovky cvičících by mělo být do čtyř set příslušníků z aliančních armád. Vedle profesionálních vojáků budou do cvičení zapojeni též příslušníci aktivních záloh, kteří budou mít na starosti ochranu letiště v Náměšti nad Oslavou.

Vojáci budou ke cvičení využívat vojenské výcvikové prostory Boletice a Libavá, 21. základnu taktického letectva Čáslav, Správu letiště Pardubice a 15. ženijní pluk v Bechyni. Koordinačním centrem cvičení bude opět 22. základna vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou.

Při nácviku spolupráce budou nad Českem operovat stíhačky českého letectva JAS-39 Gripen i bitevníky L-159 Alca z čáslavské základny. Zapojí se i vrtulníky z Náměště Mil Mi-24/35 a Mi-171. Z Polska by měly opět přiletět Su-22 a ze Slovinska PC-9.

Velká Británie se zúčastní s letouny Hawk a přislíbila zabezpečit simulátor pro výcvik leteckých návodčích. Připojit se chtějí také litevské L-39, z Německa dorazí LearJet 35A a Tornádo GR4. „Nově budou podporu pozemních jednotek poskytovat i německé letouny EF 2000 Eurofighter,“ upozornil plukovník Gabriel.

Přítomnost Američanů je klíčová, tvrdí řídící důstojník

Spojené státy americké prozatím uvažují o možném zapojení strategických bombardérů B-52.

V jednání je rovněž účast stroje Boeing KC-135 Stratotanker, což je vojenský letoun určený pro doplňování paliva jiných letounů ve vzduchu. Kromě toho může sloužit i k přepravě cestujících a nákladu. V minulosti byl na cvičení Ample Strike hojně využíván právě k nácviku tankování za letu.

Ve hře je také účast amerických víceúčelových stíhaček F-16. Ty by byly na cvičení k vidění vůbec poprvé. „Účast ozbrojených sil Spojených států amerických je na cvičení klíčová,“ dodal Zdeněk Gabriel.

Přesné počty účastníků i techniky oznámí armáda po závěrečné plánovací konferenci v červnu.