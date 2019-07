Jedno cvičení střídá druhé, armáda připravuje skromnější Ample Strike

Na henčovském letišti začíná výcvik výsadkářů Zatímco na cvičení Ample Strike si budou muset fanoušci armádní techniky počkat ještě měsíc, na letišti Henčov u Jihlavy začíná už dnes výsadkový výcvik Armády České republiky. Potrvá do 19. července. V plánu jsou i noční seskoky. Ty by se měly uskutečnit v úterý a potrvají do 23 hodin. Náhradní termín, pokud by počasí výsadkářům nepřálo, je ve středu. Jinak výcvik trvá každý den zpravidla do 18.00. „Občané mohou zaznamenat zvýšený pohyb příslušníků armády včetně vojenské letecké techniky. Za způsobenou hlukovou zátěž se předem omlouváme,“ uvedl kapitán Pavel Heřman, inspektor bezpečnosti letů Armády České republiky.