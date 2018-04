Bitva o Červeňák graduje. Stavba silnice u nemocnice je stále v mlze

Od začátku volebního období je stavba silnice z Višňovky do Pardubiček jedním z klíčových bodů koalice primátora Martina Charváta z hnutí ANO. A už čtyři roky naráží na různé problémy, které přípravu stavby, podle něj přínosné spojky, brzdí.

Po potížích s nabytím pozemků od Armády ČR a odporu zastánců zachování přírodního rázu území zvaného Červeňák přichází na řadu dopravní studie, která vlastně stavbu silnice považuje za kontraproduktivní.

„Plánovaná propojka by podle dopravního modelu ulevila některým ulicím v centru města. Provoz by se snížil například na S. K. Neumanna, Karla IV. a na náměstí Republiky, pouze však o tři až devět procent. Pak jsou ale další ulice typu Demokratické mládeže či Kyjevská, kde se intenzita dopravy navýší v rozmezí 27 až 40 procent. Kyjevská už dnes patří ke třem nejvíce zatíženým komunikacím,“ uvedl lídr ODS Karel Haas.

Těžko tak překvapí, že ODS silniční propojku přes lokalitu Červeňák odmítá a nesouhlasí s chystanou změnou územního plánu, která by umožnila vybudovat silniční propojku mezi ulicemi Pod Břízkami a Kyjevská. Haase navíc popuzuje, že odbornou studii, která plány radních staví do poněkud jiného světla, zastupitelé dostali až po jednání, kde rozhodli o pořízení změn územního plánu.

„Se změnou územního plánu nesouhlasil ani odbor hlavního architekta města, který se jen podřídil politickému rozhodnutí vedení Pardubic. Přesně takto to zaznělo do zápisu z veřejného projednání změn územního plánu,“ doplnil Karel Haas.

Zatím se však nezdá, že by politici z vládnoucí koalice plány na cestu odkládali.

„Zavázali jsme se, že se budeme aktivně snažit pomoci občanům města Pardubic v tíživé dopravní situaci a stavba propojky, která bude určena osobní dopravě a cyklistům, nikoliv nákladní dopravě, je jednou z možností, jak toho docílit,“ podotýká náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

Podle jejích slov propojka uleví dopravě zejména na Sukově třídě, náměstí Republiky či ve Štrossově ulici směrem k nemocnici.

Radní chtějí propojku hlavně kvůli další cestě k nemocnici

Pravda je, že i radní mají na své straně poměrně silné argumenty. Jedním z hlavních je ten, že v havarijním stavu je nadjezd u nemocnice, který slouží jako jediná přístupová cesta z města ke zdravotnickému zařízení. S opravou se čeká na to, až bude existovat objízdná trasa právě přes Červeňák.

„Spojka uleví dopravě v centru města. Důležité bude také opravit nadjezd u nemocnice, který je ve špatném technickém stavu. Bez alternativní trasy to však není možné už jen kvůli tomu, že by sanitky měly problém s cestou do nemocnice,“ řekl primátor Charvát.

Navíc radní upozorňují na to, že rozhodně nemají v plánu cennou zelenou lokalitu zaplavit betonem. Jde jim prý o funkční silniční spojku, která by se navíc po stavbě případného jihovýchodního obchvatu města proměnila na cyklostezku.

„Ohrazuji se proti všem tvrzením, že vedení města chce nechat Červeňák zastavět domy,“ prohlásil primátor.

Aby byla situace ještě více zamotaná, jedna strana sporu tvrdí: Nač stavět propojku, když o pár desítek metrů dál povede jednou obchvat. Radní na to však neméně logicky odvětí: Otázka je, kdy a zda-li vůbec se obchvatu někdy dožijeme.

„Ředitelství silnic a dálnic zpracovává nový projekt na výstavbu jihovýchodního obchvatu a navíc ani nemá vykoupené všechny potřebné pozemky. Nevíme tedy, kdy ŘSD zpracovaný projekt předloží a kdy bude mít pozemky k dispozici. Termín realizace tak nelze odhadnout,“ řekla Dvořáčková.

V současném územním plánu je území Červeňáku označeno jako zeleň významná pro tvorbu krajiny, po případné změně to bude zeleň krajinná a rekreační.

„Po vypořádání námitek ze strany veřejnosti k finálnímu návrhu budou 19. května změny územního plánu předloženy ke schválení zastupitelstvu,“ řekla mluvčí města Iveta Koubková.