Železná opona šla nejlépe překonat vrtulníkem, říká vojenský historik

Převaděčku bili tak krutě, že přišla o dítě Měla 21 let a byla těhotná. Julie Hrušková se i tak v roce 1949 vrátila z Rakouska přes Braitavu do Československa, aby pomohla na Západ třem lidem z rodícího se protikomunistického odboje. Dcera vranovského hajného za sebou měla už jeden úspěšný přechod hranice s přáteli a velkou lásku s americkým důstojníkem ve Vídni, s nímž čekala dítě. A v hlavě plány na vstup do armády a kariéru pilotky. Druhý pokus s tajnými dokumenty v kufru ale nevyšel. V ruské zóně Rakouska ji zatkla policie a snažila se ji přimět ke spolupráci s tajnou službou. To však odmítla a po týdnech výslechů byla deportována zpět do Československa. Kvůli bití a krutým praktikám českých vyšetřovatelů přišla o dítě. „Estébáci dobře věděli, že jsem těhotná, ale stejně mě pak nechali na cele bez pomoci. Teprve po třech dnech nastoupil jeden starej bachař a ten mě nechal odvézt do nemocnice. Prohlídli mě a řekli, že dítě se už nedá zachránit. Byl by to prý syn. Pak jsem omdlela,“ popsala Hrušková pro web Paměť národa. Soud ji poslal na 15 let do vězení, v němž zůstala až do roku 1960, kdy byla díky amnestii propuštěna. Se svým americkým snoubencem se už nikdy neviděla. V roce 2010 Hrušková dostala Řád Tomáše Garrigua Masaryka II. třídy. Zemřela loni v 88 letech.