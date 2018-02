Armáda a kraj ladí detaily otevření vojenské školy v Sokolově

Jasnější obrysy dostal plán na otevření vojenské školy v regionu. Její pobočka vznikající v Integrované střední škole technické a ekonomické (ISŠTE) Sokolov začne brzy přijímat zájemce o studium elektrotechniky. Těm nabídne moderní zázemí pro výuku, ubytování v domově mládeže v areálu školy včetně celodenního stravování.

„Obor zaměřený na elektrotechniku se na naší škole vyučuje od roku 1993. Máme plně kvalifikovaný pedagogický sbor a počítáme s tím, že bychom mohli plně zajistit potřeby pobočky,“ řekl ředitel ISŠTE Pavel Janus.

Studium vojenské školy v Sokolově Rodiče i žáci mohou v sobotu 17. února od 8 do 16 hodin navštívit Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary v ulici Počernická 553/2 (Sachrův dvůr). Otevře se tam rekrutační kancelář Armády ČR a nabídne potřebné informace o studiu.

Výuku odborných předmětů elektrotechnických bude mít podle něj na starosti sokolovská škola, výuku vojenských zase kmenová škola v Moravské Třebové. Ta dodá i vychovatele, který musí být důstojníkem Armády ČR.

„Všeobecné předměty budou v režimu našem, pokud nezazní jiný požadavek. Pak by to bylo na škole v Moravské Třebové,“ doplnil Pavel Janus. Týkat by se to mohlo například některých rysů tělesné výchovy nebo topografického zeměpisu.

Podle náměstka hejtmanky Petra Kubise udělá kraj vše pro to, aby tamní žáci i kantoři měli co nejlepší podmínky k výuce i mimoškolní činnosti.

„Doufám, že o studium bude zájem a do 1. března, kdy končí možnost podat přihlášku ke studiu v prvním kole, využije této možnosti co nejvíc uchazečů.

Karlovarský kraj bude nápomocen jak při zabezpečení provozních záležitostí otevření pobočky, tak v případě spolufinancování jejího chodu,“ uvedl náměstek Kubis.

Integrovaná škola v současné době pracuje na ubytování budoucích studentů. Přestavbu prostor v domově mládeže zajistí největší zaměstnavatel v regionu, a to Sokolovská uhelná. Ta se na projektu podílí. Přímo v budově domova najdou studenti i lékařskou péči. Zástupci kmenové školy, Ministerstva obrany a Armády ČR už si prostory ISŠTE prohlédli.

„Škola je velmi pěkná, budoucí žáci se v ní určitě budou cítit dobře a já pevně věřím, že vše zvládneme úspěšně připravit tak, aby nic nebránilo otevření detašované třídy v Sokolově,“ uvedl státní tajemník z Ministerstva obrany ČR Petr Vančura. Pokud se bude pobočce vojenské školy v regionu dařit, chtěli by zástupci kraje usilovat o otevření dalšího oboru. Tím by mělo být strojírenství.

„Myslím si, že pokud bude zájem, v dalším roce už by nemusela být jen jedna třída, ale dvě a tak dále. Poté by mohla vzniknout samostatná škola. To je náš cíl,“ řekla hejtmanka Jana Vildumetzová.

Připomněla rovněž, že do regionu se vrací armáda, která chce do tří let vybudovat v Doupově nové výcvikové středisko. „Úspěšní absolventi školy by tam jistě našli uplatnění. To vše může pomoci našemu kraji nastartovat svůj další rozvoj,“ uvedla.

Zájemcům o studium podají tuto sobotu bližší informace přímo zástupci armády v Karlových Varech. Příští středu pak nabízí ISŠTE prohlídku svých prostor.

O příchodu vojenské školy do regionu mluvili zástupci kraje vloni. Po Novém roce ale ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová oznámila, že se plán o rok posune. Nakonec ale poslala Janě Vildumetzové dopis, že se pobočka skutečně otevře letos v září.