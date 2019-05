Vojenská škola neotevře ani na druhý pokus, žáci pohořeli u přijímaček

„V prvním kole se přihlásilo 20 dětí, šest z nich neudělalo tělocvik a zbytek nezvládl matematiku, takže děti zůstaly nakonec jen tři. Teď je vyhlášené druhé kolo, to se uskuteční příští týden. Přihlásilo se do něj jedenáct zájemců,“ informoval krajský náměstek pro sociální věci a bezpečnost Petr Kubis.

Se zástupci armády a dalšími lidmi o spuštění výuky ale stále jedná. Domluvili se, že příští rok učiní ještě jeden pokus o otevření školy.

„Je mi hrozně líto, že to nyní nevyšlo. Dali jsme do toho spoustu času, energie a peněz. Mrzí mě to i z pohledu Sokolovské uhelné, která za svoje peníze vybudovala internát, do kterého nemáme koho dát,“ uvedl Petr Kubis.

Vojenská škola má sídlit v areálu sokolovské střední integrované školy (ISŠTE), která se na její příchod řadu měsíců připravovala. Její ředitel Pavel Janus stejně jako Petr Kubis věří, že třetí pokus o spuštění výuky už bude úspěšný.

„My s tím stále počítáme, a dokonce se na to těšíme,“ řekl. Podle ředitele mohl být problém i v načasování, neboť nábor začal loni v lednu a letos v listopadu. Rodiče a žáci by podle Pavla Januse měli mít informace už od září, neboť do Vánoc už mají zpravidla o střední škole jasno.

Armáda chce v kraji výcvikové středisko

O otevření školy stojí kromě zástupců z kraje i armáda. „Chtěli bychom, aby tady do budoucna vzniklo její výcvikové středisko. To by mělo mít návaznost právě na střední vojenskou školu,“ připomněla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Návrat armády vyjednali zástupci kraje s bývalým ministrem obrany Martinem Stropnickým.

Úspěšnější než vojenská škola je ale pobočka střední policejní školy, která našla domov rovněž u ISŠTE. Tam se přihlásilo 110 zájemců, z čehož do Sokolova nastupuje více než padesátka.

„V letošním roce se otevřou dva ročníky, jak bylo dohodnuto ve smlouvě,“ uvedla hejtmanka.