Trest za rvačku kvůli padlým druhům přijít nemusí, vojáci jsou v podmínce

Vrátili se z mise v Afghánistánu a v klubu Apollo v Sezimově Ústí měli zapíjet trojici svých kolegů, kteří zahynuli při teroristickém útoku během hlídky u spojenecké základy Bagrám.

Večer ale skončil údery pěstí, ztrátou vědomí jednoho z účastníků bitky i vytahováním nože.

Co se 20. října loňského roku stalo, je nyní jasné stejně jako budoucnost všech tří mužů v uniformách. Ti mají šanci se trestu vyhnout, pokud se budou nadcházející měsíce chovat slušně a nedopustí se jakéhokoli provinění.

Vše popsala táborská státní zástupkyně Jitka Drahovzalová v usnesení, které má MF DNES k dispozici.

Za příčinu konfliktu podle ní označili vojáci nesouhlas některých hostů diskotéky s účastí českých vojáků na zahraniční misi v Afghánistánu.

Podle svědků někteří hosté vojáky vybídli, aby se vrátili zpět do válkou zpustošené země. Jejich kolegy pak označili za žoldáky, uvedl server Lidovky.cz.

Kolem druhé hodiny ranní se strhla potyčka. Zapojili se do ní hosté i ostraha. Vzduchem začaly létat pěsti a vypukl zmatek.

„Obviněný fyzicky napadl pracovníky ostrahy, jimž tím nezpůsobil žádná zranění, ale když se jednou rozmáchl rukou v úmyslu zasáhnout pracovníka ostrahy, omylem zasáhl svého kamaráda a kolegu, jenž následkem toho upadl na zem, ztratil na minutu vědomí a utrpěl zhmoždění hlavy a tržnou ranku na vnitřní straně rtu,“ popsala Drahovzalová.

Voják začal vytahovat nůž

Druhý voják chytil člena ostrahy za krk, dal mu takzvanou hlavičku a několikrát ho udeřil do hlavy. Bitka se pak přesunula na zem. Voják přetáhl ostraze klubu přes hlavu bundu a když se poškozený vysvobodil, začal voják vytahovat vystřelovací nůž.

„V jehož úplném vytažení mu zabránil další člen ostrahy a obviněný tak poškozenému způsobil zhmoždění obličeje a uštípnutí korunky na jednom zubu,“ uvedla Drahovzalová.

Také třetí muž napadl ostrahu. Když se mu v tom jeden z hostů pokoušel zabránit, ublížil i jemu. Po příjezdu policistů, udeřil první voják jednoho z nich do obličeje. Následovaly vulgární urážky, kterých se dočkala i hlídka vojenské policie. Muži skončili na stanici v Sezimově Ústí.

Takto popsaný „scénář“ vychází z výslechů svědků či videozáznamů.

„Naše ochranka dělala to, co dělat měla. Když vojáky přišla upozornit, aby se uklidnili, dostala od nich pár ran. Ze záznamu je vidět, že členové ochranky za nimi v klidu přišli, aby toho nechali, což se vojákům nelíbilo,“ uvedl jednatel klubu Tomáš Pěnka po incidentu.

Hrozilo jim i vězení

Vojenská policie zahájila trestní stíhání. „Jeden z nich je stíhaný pro podezření ze spáchání přečinu násilí proti úřední osobě a urážky mezi vojáky násilím nebo pohrůžkou násilí, další pro podezření ze spáchání přečinu výtržnictví a poslední pro spáchání přečinu výtržnictví a urážky mezi vojáky násilím nebo pohrůžkou násilí,“ vyjmenovala letos v únoru mluvčí vojenské policie Nikola Hájková.

V krajním případě hrozil obviněným až několikaletý pobyt ve vězení. Tomu se mají možnost vyhnout. Táborská státní zástupkyně Jitka Drahovzalová, jež případ dostala, v dubnu rozhodla, že jejich stíhání podmíněně zastaví. V usnesení uvedla několik důvodů.

Všichni obvinění se podle jejích slov k jednání plně doznali, vyslovili lítost a navrhli, že se poškozeným omluví a nahradí jim způsobenou škodu. Pomohl i čistý rejstřík a zástupkyně také zmínila, že služební hodnocení všech tří obviněných jsou velice kladná.

„Vzhledem k osobám obviněných, s přihlédnutí k jejich dosavadnímu životu a všem okolnostem případu, lze podmíněné zastavení trestního stíhání důvodně považovat za dostačující,“ napsala do usnesení Drahovzalová.

Vojáci mají zkušební dobu, během níž se nesmí dopustit žádného trestného činu či přestupku. U jednoho je to 18 měsíců, druhý dostal dva roky a třetí jeden rok.

„Trest tam je v podobě podmíněného zastavení. Neznamená to, že je věc u konce. Já budu muset počkat na spisovou dokumentaci a na základě toho potom vyhodnotit další postup. Samozřejmě budou v hledáčku. Pochybuji ale, že by si něco dovolili. Šlo o zkratovité jednání. Jsou to dobří vojáci, plní povinnosti příkladně a nemyslím si, že by bylo nutné je trestat dál,“ uvedl velitel 42. mechanizovaného praporu Daniel Cekul s tím, že vojáci mohou pokračovat ve službě.