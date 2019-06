Vodojem ve tvaru fotbalového poháru je novou dominantou Českého ráje

Díky výhodné poloze na kopci se dílo po dokončení stane i občasnou rozhlednou a malou galerií.



„Trošku mě zlobí, že to lidé srovnávají s FIFOU, ale co nadělám, oni to v tom vidí. Je to vodohospodářské dílo a symbolizuje míček vznášející se na několika tryskajících vodních pramenech,“ komentuje starosta Ohrazenic František Novák, spoluautor návrhu podoby vodojemu.

Zařízení staví firma Syner VHS Vysočina v sousedství hřbitova. Je dokonce o pět metrů vyšší než turnovská radnice. Vidět je z širokého okolí. Několikrát do roka budou moci lidé na vodojem vystoupat. Leží totiž na přímé spojnici Ještědu a Trosek a poskytuje zajímavé výhledy.

„Panorama Turnova a Jenišovic je z něj vidět krásně. Je to ale průmyslová stavba a nelze ji trvale užívat jako rozhlednu. Tím, že je to ojedinělé dílo, však provozovatel přistoupil na to, že několikrát ročně ho lidem otevřeme,“ přislíbil starosta.

Část vodojemu přiléhající k zemi bude plně prosklená, v zázemí najde místo expozice průmyslových firem z Turnovska.

O podobě rozhodovala veřejnost v anketě, na výběr měla ze dvou možností. „Ta druhá varianta měla nahoře podobu jakési zátky, nebo snad špuntu do umyvadla s rovným vrškem. S odstupem času jsem rád, že nakonec vyhrálo u lidí to, co tu dnes vidíme,“ dodal Novák.

Vodojem je rovněž technickým unikátem. Ocelová nádrž se skládá ze čtyřiadvaceti dílů, které bylo třeba na místě svařit do podoby kopule.

„Je to technicky velmi složité dílo. Na svařování šestiúhelníkových plátů, z nichž je tvořena kopule, jsme museli najmout člověka, co svařuje na atomových elektrárnách,“ podotkl Milan Hejduk, šéf VHS Turnov, které je investorem akce.

Náklady na stavbu vodojemu se vyšplhaly na 70 milionů korun. Největší podíl 29 milionů je hrazený z evropských a národních zdrojů z prostředků Operačního programu životní prostředí. Jen o něco menší část nákladů platí z vlastních zdrojů VHS Turnov. Na akci také významně přispěly Turnov, Ohrazenice a Liberecký kraj.

Vodojem má kapacitu 150 kubíků

Vodojem zatím není dokončený. Je potřeba ještě zasklít středový tubus s vřetenovitým schodištěm a technicky dílo zprovoznit. S připojením do vodovodní sítě se počítá na konci letošního srpna.

Vodojem má kapacitu 150 kubíků. V jeho sousedství se ale nacházejí ještě další dva obří podzemní vodojemy s kapacitou 1 600 kubíků. V součtu tak zdejší zdroj získá kapacitu 1 750 kubíků pitné vody. Tou bude zásobovat Ohrazenice, část Turnova a hlavně průmyslovou zónu Vesecko, kde sídlí například Ontex, Kamax nebo Agba.

Hlavním přínos je ale v tom, že zapojením vodojemů se do sítě dostane kvalitnější voda. Díky odstavení vodního zdroje v Rakousích trubkami poteče voda bez manganu, který je v pitné vodě nežádoucí. Mangan se nejčastěji váže s železem, spotřebitelé jej poznají snadno – teče jim nahnědlá voda, která dělá skvrny na prádle. Oba prvky navíc zanáší a ucpávají vodovod.