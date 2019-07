Úpravna vody nezvládla nápor, v Hořicích a okolí lidé nesmí zalévat

Lidé si smí z vodovodu brát pouze vodu k pití a vaření a také pro osobní hygienu. Omezení platí pro Hořice, Holovousy, Chodovice, Chloumky, Dachovy, Březovice, Doubravu a Libonice.

„Dosud kapacita zdrojů bez problémů stačila, ale protože lidé začali napouštět bazény a hojně zalévat, odběr se velmi zvýšil. Museli jsme kyvadlově dovážet vodu z Lázní Bělohradu do vodojemu Nová Anna. Situace se bohužel stupňovala,“ vysvětlil omezení ředitel jičínské Vodohospodářské a obchodní společnosti (VOS) Richard Smutný.

Pokud lidé chtějí napouštět bazény, mohou si objednat cisternu s vodou. Hořické technické služby zase k zalévání zeleně čerpají vodu z Bystřice.

Rekonstrukce úpravny v Libonicích za 48,5 milionu korun bez započtení daně skončí v prosinci, tamní dva vrty pak zajistí vodu pro třetinu Hořic a také Holovousy, Chodovice a Chloumky.

Na Hořicku se dlouhodobě potýká s problémy se zdrojem vody například obec Doubrava, kam vodohospodáři musí vodu vozit pro zdejších čtyřicet obyvatel.

Nedostatek vody na Hořicku má v budoucnu zmírnit propojení tamních menších vodovodů na silnější skupinové za 50 milionů korun, s nímž chce VOS začít ve druhém pololetí. Obnáší to stavbu dvou přívodních řadů. Pomůže to Doubravě, do budoucna je možné posílit Cerekvice, Jeřice a Boháňku.

Také nedaleké město Vysoké Veselí zakázalo od června až do odvolání svým obyvatelům, aby si brali vodu na zalévání zahrad, mytí aut či napouštění bazénů. Při porušení hrozí až padesátitisícová sankce.

„S nedostatkem vody se potýkáme bohužel dlouhodobě, především během letních měsíců se k nám musí voda do vodojemu dovážet. Lidé nemají ani dostatek dešťové vody, protože zde málo prší. Město se snaží s vodohospodářskou společností maximálně spolupracovat, aby bylo alespoň pro základní potřeby občanů vody dostatek. Zpevnili jsme například příjezdovou cestu k vodojemu, aby sem cisterny mohly lépe zajíždět,“ řekl starosta města Vysoké Veselí Luboš Holman.

Ve Vysokém Veselí jsou sice čtyři zdroje vody, ale v posledních suchých letech se značně snížila jejich kapacita. Hlavně během léta se sem musí voda dovážet. Loňský rok vodohospodáři hodnotili jako kritický, lidem dovezli téměř 2 400 kubíků vody v druhé půli roku a s cisternami najezdili přes 10 tisíc kilometrů.

Také zde se chystá posílení vodovodu. Podnebí v regionu je však slabé na srážky, takže vodohospodáři zamítli možnost budování nových či prohloubení dosavadních vrtů podzemní vody. V místě není ani možné napojit se na vodovod VOS, proto se připravuje propojení s nedalekou Vodárenskou soustavou Východní Čechy.

Stavba odhadnutá na 4,5 milionu korun propojí prameniště u Vysokého Veselí a východočeskou vodárenskou soustavu vzdálenou asi půl kilometru a vybuduje novou čerpací stanici. Dodavatelem vody bude hradecká vodohospodářská společnost, VOS bude odtud do svého vodojemu pouze dopouštět v případě nutnosti, hlavním zdrojem zůstanou vrty ve Vysokém Veselí. Hotovo má být v první polovině roku 2020.