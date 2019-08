Vodnický trojboj pro dospělé: puškvorcovka, pivo a plavání s polenem

Dvoučlenný tým maskérů měl napilno už od dopoledne, fronta před improvizovanou maskérnou umístěnou v zázemí kempu se táhla až ven. Na slavnosti dorazila zhruba tisícovka návštěvníků z celé republiky.



„Není to divadelní líčení, nenanášíme celou vrstvu. U dětí to jde docela rychle, pokud nemají speciální požadavky, u dospělých nám to zabere zhruba čtvrthodinu. Od rána jsme se nezastavili,“ sdělil Miroslav Čermák, který 65 let pracoval jako divadelní maskér a u Vodnických slavností je od prvního ročníku.

Proměna návštěvníků ve vodníky mu s kolegyní zabrala asi čtyři hodiny. Kromě zeleného líčení na sobě měli také oblečení a paruky s charakteristickou vodnickou barvou.

Začátek hlavního programu posunula bouřková přeháňka, kolem druhé hodiny odpoledne na hladinu rybníka padaly provazy deště. Teprve když se počasí umoudřilo, mohl symbol slavností - vodník Brodík, jehož jméno skandoval početný dav diváků - přijet na pramici k dřevěnému molu, vystoupit na břeh a zahájit maraton soutěží.

Organizátoři připravili deset disciplín. Děti lovily dušičky, na dřevěný kolík z mola namotávaly maketu kapra, hrály vodní kuželky nebo závodily v nošení vody do vodních mlýnků.

„Některé soutěže tu máme už řadu let, snažíme se ale stále přicházet s něčím novým. Velká část lidí jezdí na slavnosti pravidelně, tak aby to nebylo pořád stejné. Letos jsme chtěli soutěžemi dát najevo, že si vody hodně vážíme. Zařadili jsme například disciplínu v přenášení vody v panácích do skleněného válce, cílem je vyplavit klíč od studní,“ popsal Jiří Plšek z pořadatelského týmu, jenž vymýšlí soutěže a celodenní slavnosti uvádí.

Dospělí si to odpoledne rozdali v originálním vodnickém trojboji.

„Plavou k vodníkovi, kde dostanou puškvorcovku, což je zelená, pak musejí doplavat k druhé lodi, kde vypijí lahvové pivo. Nakonec plavou pro duši – dřevěné poleno, se kterým se musejí vrátit. Je to velmi pěkná disciplína pro diváky a hrozně náročná pro ty, kteří ji absolvují,“ poznamenal hlavní organizátor a zakladatel slavností Milan Hrstka z Červeného Kostelce.

Zaplněný kemp navečer přihlížel kouzelnickému vystoupení, zahrála skupina Bandaska a večer vyvrcholil nadvodním ohňostrojem.

První ročník Vodnických slavností se konal v roce 1995.

„Byl to spontánní nápad skupiny lidí, kteří mají blízko k vodě, mají rádi zábavu a baví je vymýšlet ptákoviny. První ročníky byly malé, účastnilo se pár lidí. Dnes k nám jezdí z Ústí nad Labem, Varnsdorfu a dalších měst, akce se neustále rozrůstá,“ řekl Hrstka, jenž letošní účast odhadl na více než tisíc návštěvníků.

„Poprvé jsme tady byli před třemi lety, tehdy ještě s vnoučaty, pozvali nás sem známí. Zalíbilo se nám to a od té doby jezdíme na Vodnické slavnosti pravidelně. Je to velká legrace, něco podobného vidíte málokde,“ prozradila Alena Krausová, která přijela s manželem z Hořic.