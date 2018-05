Vodní hamr v Dobřívě se zastavil, po rekonstrukci bude mít čtvrté kolo

„Úpravy začaly v letošním roce. Budujeme sociální zařízení, které tady chybělo, i přípojku na kanalizaci. Hotové už je přepojení elektrického proudu tak, aby nebyl narušen historický vzhled památkového objektu,“ uvedl František Frýda, ředitel Západočeského muzea v Plzni, pod které hamr patří.

Teď ale začíná složitější část rekonstrukce. Odstartovaly totiž opravy samotného vybavení.

„To se skládá z vodního pohonu, tří vodních kol, která pohánějí historické nadhazovací buchary. Pak je tam řada strojů poháněných transmisí, ty jsou mladší, pocházejí z konce 19. století. Od té doby jsou nepřetržitě v provozu, aniž by prošly nějakou obnovou. Už to samo o sobě je důkazem kvalitní práce našich předků,“ říká ředitel s tím, že je zapotřebí provést opravu strojů a doplnění poškozených součástí.

„Například je nutné vyměnit všechna kluzní ložiska. Musí se udělat kompletně nové trámy a na ně hamry znovu postavit,“ dodává.

Po skončení prací tady na návštěvníky bude čekat hned několik novinek. Tou nejzásadnější bude zřejmě doplnění čtvrtého kola, které dosud chybělo.

„Osazení tu pro ně je, což je důkaz toho, že se tady kdysi nacházelo. Zatím se nám nepodařilo zjistit, kdy přestalo fungovat. Zřejmě to bylo už na začátku dvacátého století,“ domnívá se František Frýda. Počítá se také s umístěním nové expozice.

„Na panelech budou nejen informace o historii hamru, ale také o dějinách dolování a zpracování železné rudy v Brdech. Obojí spadá až do 14. století, kdy tady Rožmberkové založili první hutě,“ konstatuje.

Projekt nabral zpoždění kvůli náročnosti výběrového řízení. „Vzhledem k tomu, že se jedná o národní kulturní památku, vyžadovali jsme co největší kvalitu a profesionalitu. Všechno je to atypická výroba, součástky se nedají nikde koupit, musí se znovu vytvořit. V republice jsou asi tři firmy, které to dokážou,“ popisuje obtíže Frýda.

Kvůli rekonstrukci bude hamr v letošní sezoně pro návštěvníky uzavřen. Termín dokončení prací je konec příštího roku. „Pokusíme se ale památku zpřístupnit už v příští sezoně,“ dodává.

Náklady se pohybují kolem deseti milionů korun. Šest milionů, které jsou přímo na rekonstrukci hamru, jde z Integrovaného regionálního operačního programu ministerstva pro místní rozvoj. Náklady na zasíťování a návštěvnické zázemí platí Plzeňský kraj, který je zřizovatelem muzea.