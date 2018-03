Vodňanskou radnici opouštějí úředníci. Opozice viní starostu a tajemnici

Je to zajímavý rekord. Zatímco v jiných městech se na radnicích za pár let vymění pět až deset procent zaměstnanců, ve Vodňanech je to víc než polovina. Za poslední tři roky tam skončilo 31 úředníků, celkem jich přitom na městském úřadě pracuje 55.

Podle některých lidí, kteří jsou se situací na úřadě seznámeni, je příčinou problematické jednání starosty města a tajemnice úřadu.

„Je to manažerské selhání. Kdyby se něco podobného stalo v privátním sektoru, byla by řešením výměna manažera,“ tvrdí rázně předseda spolku Vodňany pro změnu Tomáš Bednařík.

„Může za to špatná nálada na úřadě. Změna vedení byla příčinou mnoha odchodů,“ říká pod podmínkou zachování anonymity příbuzná jednoho z úředníků, který kvůli změně poměrů odešel.

Politický boj před volbami?

Bednařík říká, že časté změny se podepisují i na tom, že úřad funguje špatně, a odmítá, že by spolek Vodňany pro změnu situaci využíval k předvolebnímu boji.

„Vždycky se snažíme upozorňovat na problémy, které ve městě jsou. A tohle není politická záležitost. Někteří lidé odešli, jiní byli vyhozeni, další šli do důchodu. Změny jsou náročné finančně a zaučení každého úředníka nějakou dobu trvá,“ připomíná Bednařík.

Tajemnice města Pavla Smolová odmítla případ komentovat. „V tuto chvíli se k tomu nebudu vyjadřovat. Jsem v pracovní neschopnosti po propuštění z nemocnice a nemám relevantní povědomí o situaci,“ říká.

Starosta Václav Heřman (Město a venkov) tvrdí, že velké změny na pozicích úředníků městského úřadu měly své důvody a nyní se jedná o součást politického boje před podzimními komunálními volbami.

„V roce 2015 jsme na úřadu spustili výrazné změny, které souvisely se zániky některých odborů nebo vznikem samostatné dceřiné společnosti Městské hospodářství Vodňany. Připadalo nám, že některé odbory jsou zřízeny pouze účelově pro některé lidi. Když jsme odbory sloučili, někteří neunesli to, že už nebudou vedoucími, a odešli,“ popisuje Heřman s tím, že takových lidí mohlo být deset.

„Další čtyři odešli do důchodu, jiní podali výpověď z dalších důvodů. Z mého pohledu je hlavní, že úřad funguje. A to je, myslím, nesporné. Nikdo nečeká fronty, třeba na dopravní odbor si jezdí záležitosti vyřizovat i lidé z okolních regionů, protože vědí, že pracujeme dobře,“ míní starosta.

Děním na Městském úřadu Vodňany se v současné době zabývá i Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu.

„Kontrola se zabývá možnostmi diskriminace některých pracovníků a možnostmi rovných příležitostí. Žádné rozhodnutí vydáno nebylo,“ informovala vedoucí právního oddělení Dagmar Plocková Mahrová s tím, že šetření by mělo trvat do konce března.