VaK chce vysoudit zpět zlínské vodárny. Máme pochybnosti, říkají kritici

Je to nečekaný krok, který může vést k vyřešení sporu o vodárny ve Zlíně. Podle kritiků ale jde jen o alibistické gesto.

Vedení Vodovodů a kanalizací Zlín (VaK) podalo žalobu k Okresnímu soudu v Olomouci. Chce se tak domoci navrácení podniku od Moravské vodárenské, která ho provozuje od roku 2004. Tehdy valná hromada vodáren schválila prodej jeho části a následně i pronájem.

Od té doby plynou firmě, jež je součástí koncernu Veolia, stamilionové zisky.

„Rozhodli jsme se jít touto cestou, protože se chceme dopracovat k jednoznačnému právnímu názoru,“ uvedl předseda představenstva VaK Svatopluk Březík.

Vrchní soud v Olomouci už před koncem roku 2016 rozhodl, že valná hromada, na které se schvaloval prodej části vodáren, byla neplatná. Proto je podle Březíka neplatná i smlouva o prodeji.

„Moravská vodárenská by tak měla VaK Zlín vrátit tehdy neplatně prodaný podnik,“ tvrdí Březík.

Vedení vodáren i města Zlín, které je jeho největším akcionářem, už Moravskou vodárenskou k vrácení podniku vyzvaly. Ta to ovšem odmítla udělat.

„Vodárenství ve Zlíně a okolí provozujeme na základě platných smluv a jsme si jistí, že to svým rozhodnutím potvrdí soud v Olomouci,“ reagoval ředitel Moravské vodárenské Martin Bernard.

Ani rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci o neplatnosti valné hromady nepovažuje za pádný argument, protože se verdikt netýkal přímo smluv. „Soud hodnotil procesní stránku valné hromady VaK Zlín,“ zmínil Bernard.

Vedení vodáren loni uznalo písemné smlouvy za platné

Žaloba vedení VaK je nečekaná, protože u soudu ve Zlíně se aktuálně vede spor o platnosti klíčových smluv. Žalujícími stranami jsou města Otrokovice a Fryšták, podle nichž vedení VaK nepodniká razantní kroky, aby podnik získalo zpátky. A nevěří mu příliš ani to, že aktuální snahy myslí upřímně (viz též Soud o provozování zlínských vodáren se opět odkládá. Už potřetí).

„Považuji to za blamáž. Ať se jejich (vedení VaK, pozn. red.) počínání tváří jakkoliv ušlechtile, jde jen o mediální krok, aby bylo vidět, že něco dělají. Mohli zkusit smlouvu nejdříve vypovědět, případně dohodnout se na jejím ukončení,“ je přesvědčený starosta Fryštáku Lubomír Doležel.

„VaK dlouho žádnou diskusi o možné neplatnosti smluv nepřipouštěly a smlouvy hájil jako platné. Letos v lednu ale názor mění,“ všiml si otrokovický starosta Jaroslav Budek.

„Pokud je snaha míněna upřímně, tak to vítáme. S ohledem na dosavadní vývoj se ale nevyhneme pochybnostem,“ řekl.

„Není to žádný trik,“ ohradil se Březík. „Smlouvu na dobu určitou lze vypovědět jen tehdy, pokud je to v ní výslovně sjednáno. Vzhledem k tomu, že v provozní smlouvě výpověď sjednána nebyla, je právně otázka zcela zřejmá,“ zmínil Březík.

Zajímavé ovšem je, že loni měly Zlínský a potom Olomoucký kraj na základě nařízení ministerstva zemědělství prověřit možnost odebrání licence Moravské vodárenské k provozování VaK Zlín. To byla šance, jak stávající stav změnit.

Řízení však úřady nakonec ani nezahájily, protože obě strany sporu, tedy i vedení vodáren, písemné dohody uznaly za platné s tím, že je také dodržují.

„Uznávají vzájemné smluvní závazky a plní je,“ prohlásil tehdy vedoucí zlínského krajského odboru životního prostředí a zemědělství Alan Urc.

Kritik: Je to účelové, snaží se vyšachovat Otrokovice a Fryšták

Březík teď podání žaloby k olomouckému soudu vysvětluje i tím, že žaloba Otrokovic a Fryštáku bude zamítnuta.

„Žalobní návrh formulovaný akcionáři byl zlínským soudem zpochybněn,“ řekl Březík.

Podle něho navíc Otrokovice a Fryšták chtějí proces přerušit, neboť hodlají problém řešit před evropským soudem, případně Ústavním soudem.

„Nevím, co to má znamenat,“ podivil se tomuto tvrzení Doležel.

„Naše postoje jsou zcela jasné: strategický partner vodáren byl dle názoru vybrán nezákonně a smlouvy jsou neplatné. Snažíme se využít všech možných právních cest, abychom dosáhli nápravy,“ sdělil Doležel.

Vodárny se ze sporu snaží vyšachovat města, tvrdí kritik

Variantou ovšem také je, že zlínský soud žaloby měst skutečně zamítne, protože je podaly strany, které nejsou ve smluvním vztahu, ale jsou jen akcionáři VaK. To se však teprve uvidí.

Myslí si to i Radek Novotný z firmy Compas Capital Consult, jež je akcionářem vodáren. Postoj vedení VaK i města Zlín dlouhodobě kritizuje.

„Podání žaloby k olomouckému soudu je účelová věc, snaží se vyšachovat Otrokovice a Fryšták, aby jejich zástupci nemohli argumentovat,“ řekl Novotný. „Pokud by to tak nebylo, přidal by se VaK se žalobou ve Zlíně,“ doplnil.

Březík tvrdí, že VaK je v tomto sporu žalovaná strana a tudíž se k žalobě připojit nemůže. Podle Novotného to ovšem možné je.