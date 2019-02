Utněme spory a zkraťme Veolii nájem o deset let, navrhuje zlínský náměstek

Některé města a obce nejsou spokojené s tím, že Vodovody a kanalizace Zlín (VaK) má v pronájmu a provozuje společnost Moravská vodárenská, která je součástí koncernu Veolia. Nájemní smlouvu, z níž jí plynou zisky, uzavřela v roce 2004 na 30 let.

Náměstek zlínského primátora Pavel Brada teď uvažuje o možnosti, že by se mohla zkrátit. A to výměnou za konec veškerých soudních sporů, jež se kolem převodu vodáren vedou.

„Když vidím, že se to za mnoho let nepodařilo vyřešit soudní cestou, je třeba hledat možnosti prostřednictvím dohody. V první řadě musí najít stejnou řeč města a obce. Jsme na jedné lodi. Společně pak můžeme s Moravskou vodárenskou vyjednávat,“ podotkl Brada, který má na zlínské radnici na starosti majetek města.

„Jsem přesvědčený, že pokud by došlo k ukončení soudních sporů, tak by Moravská vodárenská byla ochotna při splnění nějakých podmínek přistoupit ke zkrácení nájmu. Každá strana by udělala ústupek. Hledali bychom konsenzus. Scénářů je víc. Mohlo by například jít o zkrácení doby nájmu infrastruktury o deset let,“ zmínil Brada.

Náměstek: Chceme ve VaKu posílit kontrolu města Na radnici je teprve čtyři měsíce, přesto už má plány na to, jak by se mohlo změnit fungování Vodovodů a kanalizací Zlín (VaK). Zlínský náměstek Pavel Brada chystá také personální změny v dozorčí radě i představenstvu podniku.

„Jediná cesta je nominovat do statutárních orgánů VaKu odborníky,“ uvedl Brada. Jak by to mohlo vypadat?

Měl jsem schůzky s akcionáři o tom, aby do představenstva a dozorčí rady VaKu šli erudovaní lidé, ekonomové, právníci. Tedy ti, kdo mohou pomoci s fungováním vodáren. Měli by pak přenášet věci na akcionáře, tedy na města a obce. Kolik lidí vyměníte? A tušíte už, kdo přijde a kdo skončí?

Nemohu to teď specifikovat. Bude záležet také na dohodách v rámci koalice na radnici a s dalšími akcionáři. Určitě ale dojde k výraznému odbornému posílení orgánů VaKu, aby mohly efektivněji kontrolovat činnost Moravské vodárenské. Jediná cesta je nominovat do statutárních orgánů VaKu odborníky. Buď řeknou, že je vše správně, nebo že je třeba například zvýšit nájemné, abychom měli dost peněz na opravy potrubí. Chtěli byste Moravské vodárenské zvýšit nájemné?

Musíme naprosto přesně vědět, kolik peněz potřebujeme ročně na obnovu vodárenské infrastruktury. Tuto čásku chceme mít zjištěnou z několika nezávislých auditů a pak si ji konfrontovat se současnou výší nájmu. Původně byla 108 milionů, pak se zvýšila na 133 milionů korun. Za to musím předchozí vedení pochválit. Přesto si však musíme říct, jestli je tato suma dostačující na to, abychom zvládli potrubí dostatečně obnovovat. Je ve hře výměna předsedy představenstva vodáren Svatopluka Březíka?

Myslím si, že je schopen dosáhnout lepších výsledků, když bude mít jasné zadání, které dosud v plné míře neměl. Dělal, co mohl, ale měl to těžké. Bude záležet i na tom, jak budou jeho pozici vidět členové představenstva. O jeho výměně ale neuvažujeme. Budeme čekat i na signály našich lidí po jejich volbě do orgánů společnosti. Z toho, co říkáte, může vyplývat, že minulé vedení radnice, v němž bylo také hnutí ANO, v této věci nebylo důsledné.

Nechci soudit. Můžu jen říct, že pokud do VaKu půjdou noví lidé, budou silní v jednáních. Dojde k výrazné změně kurzu ve vztahu k Moravské vodárenské, nebudeme jen pasivní hráči.



Zatím jde jen o jeho ideu, kterou chce postupně probírat se starosty měst či obcí, a s výslednou nabídkou pak přijít za soukromým provozovatelem. Zlín je ve vodárnách největší akcionář (vlastní 47 procent) a má v nich zásadní slovo.

Právní bitva za desítky milionů

Soudních sporů se vede hned několik už řadu let. Například na určení platnosti některých dřívějších valných hromad vodáren či klíčových smluv o prodeji a provozování částí podniku.

Otrokovice také žalují bývalé vedení VaKu o náhradu škody 150 milionů korun, protože si myslí, že vodárny byly prodány koncernu pod cenou. Padla i trestní oznámení, z nichž většina byla odložena. Pokud by Moravská vodárenská na nabídku kývla, města a obce by výměnou za to vzaly svá podání k soudům zpátky.

Pro soukromou firmu by to podle Brady mohlo být přitažlivé v tom, že už by nemusela investovat do právníků. Jen VaK už právníci stáli 50 milionů korun.

„Soudy pro Veolii také znamenají negativní reklamu a navíc žije v právní nejistotě, protože neví, jak soudní spory dopadnou,“ argumentuje náměstek primátora. „Byla by to obchodní dohoda, nebo spíše dohoda o narovnání. Tato dlouholetá válka nikam nevede,“ shrnul.

Vrchní soud v Olomouci už dříve rozhodl, že valná hromada VaKu, na níž se v roce 2004 schvaloval prodej části podniku, byla neplatná (viz též Soud rozsekl spor o vodu ve Zlíně. Chybovala radnice, banka a Veolia). Brada však říká, že tento verdikt k prostému převzetí vodáren nestačí.

„Je to první krok. Bude se ale muset vyhrát v dalších stadiích. Pořád se vede soudní spor o platnost dvou klíčových smluv – o nájmu a provozování a o prodeji,“ uvedl.

Pokud by se města a obce s Moravskou vodárenskou dohodly, i tenhle spor by mohl skončit. Důležité však bude, jestli tento postup podpoří i akcionáři. Brada říká, že má signály, že by samosprávy mohly být pro.

Zlín je stěžejním hráčem, bez něho se situace nepohne

Vedení Otrokovic a Fryštáku, tedy měst, která stávající model fungování vodáren dlouhodobě nejvíce kritizují, se k plánu zatím vyjadřují opatrně. Oficiálně o něm totiž ještě nevědí.

„Musíme počkat, až nás Zlín osloví, pak se tím budeme zabývat. Určitě tuto možnost zvážíme,“ reagovala otrokovická starostka Hana Večerková.

„Jsem připravený jednat, neuzavíráme se,“ podotkl starosta Fryštáku Lubomír Doležel.

„Úvaha jde správným směrem, protože pak by VaK snad mohl čerpat i dotace. Mohli bychom se ale bavit o okamžitém ukončení soudních sporů a nájemní smlouvy,“ dodal starosta Želechovic Michal Špendlík, kterému se dnešní stav také nelíbí.

Vodárny kvůli dlouhodobé smlouvě s koncernem nemohou čerpat evropské ani státní dotace na opravy čističek a potrubí, což je další věc, která kritikům vadí.

MF DNES oslovila i některé další starosty. „Tuto iniciativu vítám. Věc je na mrtvém bodě a Zlín je stěžejním hráčem, bez něho se nikam nepohneme,“ míní starosta Slavičína Tomáš Chmela.

„Potřebovala bych k tomu nějaké podklady a právníka, muselo by to projednat zastupitelstvo,“ řekla starostka Napajedel Irena Brabcová.

Moravská vodárenská se k návrhu Brady nechce blíže vyjadřovat. „Komentovat politické dění nám nepřísluší,“ sdělil ředitel Moravské vodárenské Martin Bernard.

Pokud by se podařilo dohodu uzavřít, VaK by se musel připravit na převzetí podniku. Otázka je, co by to udělalo s cenou vody. To však zatím není na pořadu dne.

Předseda představenstva vodáren Svatopluk Březík uvedl, že možné úpravy nájemní smlouvy s Moravskou vodárenskou průběžně řeší, protože ho k tomu zavazuje usnesení valné hromady VaKu z loňského roku. „Jednáme o všech možných variantách,“ řekl Březík.