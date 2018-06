Vodáci zahájí sezónu na Odře, slavnostním odemykáním řeky startuje i provoz půjčovny lodí

Bohumín zahajuje vodáckou sezónu až na konci června kvůli hnízdícím ptákům a dalším chráněným živočichům. Meandry Odry jsou totiž přírodní památkou a zákoutí řeky skýtají útočiště čtyřiceti druhům savců a dokonce 188 druhům ptáků. Vodácké aktivity město proto odsouvá až na termín, kdy už zvířata vyvedla své mladé.

Slavnostním zahájením sezóny začíná na sklonku června i provoz městské půjčovny lodí, která bude v provozu až do konce září. Funguje už osm let a za tu dobu ji využilo přes deset tisíc vodáků. „Zájemci si mohou městské lodě zapůjčit prakticky po celé léto, a to každou sobotu a neděli a také o státních svátcích. Půjčovné je zdarma, platí se jen za dopravu lodí. U kánoe činí dopravné 100 korun, u raftu 200 korun. Lidé si mohou vybrat buď dopolední, nebo odpolední sjezd,“ informovala vedoucí organizačního odboru bohumínské radnice Miroslava Šmídová.

V nabídce půjčovny je dvacítka lodí a vodáci si mohou zdarma vypůjčit i potřebné vybavení jako pádla, plovací vesty či nepromokavé lodní vaky. Půjčovnu najdou ve dvoře zrekonstruovaného secesního domu Pod Zeleným dubem ve Starém Bohumíně, hned vedle je parkoviště, kde mohou odstavit své vozy. Z výstupního místa v Polsku je zpět do Starého Bohumína odvezou starobohumínští dobrovolní hasiči, kteří půjčovnu pro město provozují.

Odemykání řeky Odry je jednou ze tří největších vodáckých akcí v Bohumíně a každoročně se jí účastní desítky vodáků. Ty další dvě, které se těší neméně hojné návštěvnosti, jsou srpnové závody dračích lodí a na začátku podzimu zamykání Odry. Dračí lodě se letos pojedou 25. srpna, zamykání řeky je naplánováno na 28. září 2018.