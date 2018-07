Vodákům vadí zrušení sjezdu Moravice, povodí poukazuje na sucho

„Díky červnovým a červencovým dešťům jsme v Beskydech sjížděli krásný potok Mohelnice, skvěle tekla i Morávka a v současnosti je pro vodáky výborná i Ostravice,“ pochvaloval si Adam Šindler, předseda ostravského vodáckého spolku Campanula.



Současně upozornil, že zřídka sjížděné toky jsou vhodné jen pro zkušené vodáky.

Campanula letos musela zrušit jen jarní plavbu po Ostravici. „Kvůli rekonstrukci přehrady Šance. To jsme chápali a počítali s tím,“ řekl Šindler a hned pokračoval: „Jenže nynější zrušení sjezdu Moravice už nám rozum nebere. Povodí Odry vysvětlilo, že nám vodu nepřipustí kvůli suchu. Já si to vysvětluji tak, že to je jen jejich předběžné opatření, kdyby nějaké sucho opravdu bylo.“

Vodák uznává, že Kružberk má zásobu vody jen na sedmdesáti procentech. „Ale Slezská Harta má takřka sto procent, takže trochu její vody lze přepustit do Kružberku a pomoci nám,“ míní.

Řekl, že maškarní sjezd Moravice loni přivábil 3 200 vodáků. „Jde o naši zřejmě nejoblíbenější akci, proto je nám to dvojnásob líto,“ dodal.

Povodí: Vodácké sjezdy mají nejnižší prioritu

Mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková poznamenala, že se vodohospodáři musejí řídit předpisy. „Z hlediska priorit využívání vody v nádržích má rekreace, do které patří i vodácké sjezdy jako určitý nadstandard, nejnižší prioritu,“ sdělila.

Poukázala i na zrušené vodácké akce v Čechách. „Sucho je jev, který se vyvíjí měsíce a má vliv nejen na množství, ale i kvalitu vody. A jeho řešení opět trvá měsíce i roky,“ upozornila Vlčková.

Připomněla také, že zatímco v Beskydech minulý týden spadlo přes 200 milimetrů srážek, v Jeseníkách to bylo jen 10 milimetrů, což vede ke stálému snižování hladin na Slezské Hartě i Kružberku.

„Myslíme si, že nemůžeme zvýhodňovat zájmy vodáků na úkor zajišťování ostatních účelů kaskády,“ zdůraznila.

Vlčková také uvedla, že Povodí Odry dříve upouštělo Kružberk pro jeden vodácký sjezd ročně, kdežto nyní od dubna do září pro jeden měsíčně, a to ještě pro oba víkendové dny.

Místo Moravice sjedou Opavu

„Pokud je zrušení sjezdu čtrnáct dnů před konáním pro pořadatele nepřijatelné, budeme při dalších jednáních navrhovat omezení počtu plánovaných akcí. Tím se zajistí i větší šance, že se sjezdy uskuteční,“ varovala mluvčí povodí.

Šindler souhlasí, že sjíždění Moravice v dubnu, v květnu a v červnu vodohospodáři umožnili. „Ale myslíme si, že při dobré vůli by to šlo i nyní,“ poznamenal.

Vodáci místo Moravice sjedou řeku Opavu, a to od Háje ve Slezsku po Ostravu-Třebovice.

„Ale jízdu po Moravici od Podhradí do Branky u Opavy nenahradíme. Moravice je totiž jedna z nejkrásnějších řek v zemi,“ povzdychl si Šindler.

Místopředseda klubu Posejdon z Věřňovic na Karvinsku Josef Tobola problémy nemá. „Naše Olše je splavná po celý rok a nepotřebujeme žádné upouštění nádrží. Ideální stav.“