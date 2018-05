Omezení pod skálou u Krumlova startuje, lodě proplují pět metrů od břehu

„V současné době také Lesy ČR řeší nezbytné kroky, aby mohly být zahájeny práce na odstraňovaní tisícitunového bloku, který hrozí sesuvem,“ informovala mluvčí českokrumlovské radnice Petra Nestávalová.



Soudní znalec označil masiv jako nestabilní, když přímo ohrožuje život a majetek v jeho blízkosti. Přes zimu se totiž v části masivu rozšířila jedna ze spár a hrozí odlomení obřího kusu horniny.

Pracovníci státních lesů proto už ohradili dvoumetrovým plechovým plotem cestu pod skálou pro pěší a cyklisty a spolu s geology a geotechniky řeší, jak budou přední čelo masivu odlamovat.

„Dalším důležitým termínem je 18. květen, kdy by měl být hotový kompletní technický projekt na sanační práce. A pokud vše půjde hladce, 19. května by se mohlo začít na skále pracovat,“ popsal Radek Kordač z Lesní správy Český Krumlov.

Vlastníci Barevné skály doufají, že do začátku hlavní turistické sezony na ní všechny práce skončí. To je důležité proto, že drtivá většina ze zhruba 250 tisíc vodáků, kteří ročně Vltavu splouvají, přijede na řeku během letních prázdnin.

Odborný zásah projedná odborná komise složená ze zástupců Lesů ČR, města Český Krumlov, Povodí Vltavy, Českého horolezeckého svazu Český Krumlov, Spolku Vltavan – sdružení půjčoven a kempů na Vltavě, společnosti Rekom International a společnosti Pavelec, která vlastní část pozemku pod Barevnou skálou.

Postup prací by měl být rozdělen na dvě části, přičemž první fáze sanace řeší odstranění bezprostřední stavu ohrožení. Ta by měla být hotova do 30. června 2018.

Po zaměření skutečného stavu pak budou upřesněna následná opatření na trvalou stabilizaci celého masivu Barevné skály. Předpokládaný termín dokončení druhé části sanačních prací je 15. prosince 2018.