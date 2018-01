Francouzi nemíní prodat vodohospodářskou firmu, Šumpersko řeší, jak dál

Zbývají tak už jen dva scénáře, které odpoví na otázku, kdo bude provozovat vodárenství na Šumpersku od roku 2021.

„Suez Watter nám odmítla prodat provozní společnost, takže tato varianta padla. Teď už přichází v úvahu pouze soutěž na nového provozovatele nebo vybudování vlastní provozní společnosti v režii VHZ,“ potvrdil předseda představenstva VHZ Petr Suchomel.

Podle něj je vybudování nové společnosti extrémně nákladné a razantně ovlivní cenu vody. „Odborníci spočítali, že náklady by činily v levnější variantě kolem 300 milionů. Při této částce bychom museli skokově zvýšit cenu vody zhruba o 15 korun za kubík,“ řekl Suchomel.

Snahou akcionářů VHZ přitom je, aby nový model provozování výrazně nezdražoval vodu pro spotřebitele. „To pořád platí, otázkou ale je, pro kterou variantu se akcionáři nakonec rozhodnou,“ sdělil Suchomel.

Obce si chtějí provozovat vodárenství samy

Převažující stanovisko akcionářských obcí je provozovat si vodárenství samy. Zastupitelům se totiž nelíbí, že část peněz odchází jako dividendy francouzským vlastníkům.

„Samozřejmě nám vadí, že desítky milionů takto odcházejí mimo republiku. V zastupitelstvu jsme se většinově shodli, že preferujeme model provozování, který nepovede ke zdražování vodného a stočného,“ sdělil zábřežský starosta František John, Zábřeh je po Šumperku druhý největší akcionář.

V Šumperku zastupitelé jednali i o tom, zda by město přispělo na zřízení provozní společnosti. Radní navrhovali nepřispět, zastupitelstvo nakonec hlasování odsunulo na leden.

Starosta Šumperka Zdeněk Brož upozornil, že je jedno, jestli by novou provozní společnost financovala VHZ, či obce. „Ty peníze budou někde chybět,“ míní.

Jedinou obcí z celkem 29 akcionářů, která by v současnosti podpořila zřízení nové provozní společnost, jsou Vikýřovice.

„Jsme přesvědčeni, že bychom naši infrastrukturu měli provozovat sami. Zvažujeme podpořit vybudování vlastní provozní společnosti bezúročnou půjčkou na pět let ve výši do 10 % našeho majetku ve VHZ,“ sdělil starosta Vikýřovic Václav Mazánek.

VHZ preferuje otevřenou soutěž

Šéf VHZ Suchomel naopak preferuje otevřenou soutěž na provozovatele. „Soutěží se dá dosáhnout úspor, takže nebude mít negativní dopad na cenu vody,“ zdůraznil Suchomel.

Otázkou ale je, jak dosáhnout rovných soutěžních podmínek pro všechny uchazeče. ŠPVS by totiž jako dlouholetý provozovatel byla ve výhodě.

„Bude to velmi složité. Potřebujeme od současného provozovatele získat tzv. unikátní technické prostředky, tedy technologie pro dálkový přenos dat z úpraven a čistíren odpadních vod a speciální čidla. Tyto věci by stejně měly být v majetku VHZ. Potom už by se dala soutěž na provozovatele vyhlásit,“ uvedl Suchomel.

Podle něj má VHZ příslib, že tyto technologie od ŠPVS získá. „Ať už by v soutěži uspěla česká nebo francouzská firma, není to až tak podstatné. Důležité je vybrat spolehlivého provozovatele, který je schopen vodárenství na tak rozsáhlém území provozovat s co nejnižšími náklady,“ dodal Suchomel.

O tom, kterou variantu a za jakých podmínek podpoří, budou zastupitelé akcionářských obcí hlasovat počátkem příštího roku. Koncem února se potom uskuteční valná hromada VHZ, na které komunální politici s mandátem ze zastupitelstev výběr definitivně odsouhlasí.

Francouzský majitel ŠPVS se k problematice spojené s provozováním vodohospodářské sítě na Šumpersku dlouhodobě nevyjadřuje.