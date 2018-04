Zlevní vlastní přečerpávací stanice vodu? O desetihaléře, tvrdí kritici

Jak Hájek uvádí, problém je v tom, kdo přečerpávací stanici Hulice vlastní. Jejím majitelem není družstvo PEVAK, jež vodu ve městě a okolí dodává, ale Vodovody a kanalizace (VaK) Havlíčkův Brod.



Předsedou zmíněného družstva PEVAK, jehož členy jsou kromě Pelhřimova například i Humpolec, Pacov a řada dalších obcí, je pelhřimovský místostarosta Ladislav Med (ODS). Hájek proto chce, aby se Med zasadil o to, aby družstvo postavilo svoji vlastní přečerpávací stanici. Nemuselo by pak VaK Havlíčkův Brod platit za využívání té jeho.

„Je to způsob, jakým se dá zlevnit pitná voda v Pelhřimově a okolních obcích. Považuji to za strategickou investici,“ odůvodnil Hájek.

Počítá přitom s tím, že stavba nové stanice by stála zhruba šestnáct milionů korun a návratnost investice by byla jedenáct až třináct let. Vychází z analýzy, kterou vypracoval Pavel Peroutka, soudní znalec pro oblast cenotvorby vodovodů a kanalizací. Původně vznikla pro starostu Pacova a člena předsednictva PEVAK Lukáše Vlčka.

Ve vedení vodohospodářského družstva jasná shoda nepanuje

I on považuje stanici za strategickou stavbu. „V současné chvíli se ale nedá říct, jaký by byl cenový dopad u koncového spotřebitele,“ mírní Hájkovu argumentaci sám Vlček. Dodává však, že je dlouhodobým zastáncem toho, aby PEVAK měl vodohospodářskou infrastrukturu kompletně ve vlastních rukou.

PEVAK je na stavbu vlastní stanice relativně slušně připravený. Má pro ni například koupený vhodný pozemek a zřejmě by našel i dostatek financí na její dostavbu.

Jenže o výhodnosti nepanuje ve vedení družstva jasná shoda. „Nemůžu vám momentálně říct, zda stavět, nebo nestavět. Okolností, které do toho promlouvají, je opravdu hodně,“ nechal se slyšet člen předsednictva PEVAK a starosta Želiva Karel Chmel.

Podle něj by nová vlastní stanice přinesla lidem minimální zlevnění vody v řádech desetihaléřů. Hlavní pozitiva vidí v tom, že by se PEVAK plně osamostatnil a nebyl by závislý na cizím zdroji vody. Jako negativum však označuje to, že by se obě stanice zdvojily. Pozemek, na němž by ta nová stála, je totiž v těsné blízkosti stávající stanice.

VaK má z provozu stanice Hulice zisk jen kolem dvou procent

Podle předsedy předsednictva Ladislava Meda není dobrou myšlenkou postavit vedle sebe dvě stanice. I proto v současné době vedení PEVAK diskutuje s VaK Havlíčkův Brod o tom, jak by mohlo družstvo získat větší kontrolu nad klíčovou infrastrukturou.

„S VaK momentálně nejednáme o tom, že bychom stavěli novou stanici. Bavíme se, že bychom se stali spolumajiteli té stávající,“ popsal Med.

Zároveň dodal, že díky jednání o cenách předávané vody se v posledních letech daří snižovat cenu vodného pro koncové zákazníky. VaK má podle jeho slov z provozu stanice Hulice zisk, který se pohybuje okolo dvou procent.

Majetkovou spoluúčast vidí jako nejvhodnější řešení i Lukáš Vlček.

„Mně jako nejlogičtější přijde udělat s VaK domluvu, že by se stávající přečerpávací stanice výrazně zmodernizovala. A pokud by do toho PEVAK investoval svoje prostředky, tak vlastnický vztah ke stanici by se musel výrazně změnit v náš prospěch. Pokud by ale tudy cesta nevedla, měli bychom začít přemýšlet o stavbě vlastní přečerpávací stanice,“ přidal svůj pohled.

Další variantou pak může být, že družstvo vytvoří s VaK novou společnost, která by stanici vlastnila.

PEVAK Pelhřimov je hlavním zákazníkem zmíněné přečerpávací stanice. Odebírá z ní okolo sedmdesáti procent vody.