Obyvatelé části Jihlavy už nebudou na suchu, před spuštěním je nový vrt

Problémy s tamním vrtem, který je zásobuje vodou, se totiž v posledních dnech zmenšily. Navíc zhruba do měsíce by mohl začít dodávat vodu i nový vrt. Ten je v současné chvíli čtyřikrát vydatnější než ten původní.

„Aby byl nový vrt plně uveden do provozu, je k tomu potřeba dokončit administrativu, zejména stavební řízení a kolaudaci,“ sdělil Petr Laštovička (ODS), první náměstek primátorky.



„Ze stavebního hlediska je nový vrt hotový. Je vystrojený a připravený. Probíhají i další věci týkající se vydání povolení k čerpání podzemních vod,“ doplnil Jiří Benáček, ředitel společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace (JVAK). Ta od ledna spravuje vodohospodářskou infrastrukturu v dotyčné příměstské části.

Během tohoto týdne byl nový vrt napojen na čerpací stanici. Byly z něj odebrány vzorky - podle náměstka Laštovičky s vynikajícími výsledky.

Vodu z původního vrtu vysála čerpací zkouška

Problémy s vodou jsou v Popicích dlouhodobějšího rázu. Podle informací, které uvedl jihlavský magistrát, potíže se starým vrtem odhalili pracovníci JVAK při revizi zařízení. Při ní zjistili, že zdroj nemá dostatečnou kapacitu.

Proto město nechalo udělat nový vrt. Během prací na něm se však snížila už tak malá vydatnost původního zdroje.

„Bohužel, jak byla čerpací zkouška velká a silná, tak nám vyčerpala i stávající vrt, který je v blízkosti toho nového,“ popsal tehdejší situaci Benáček.

Vodohospodáři proto museli zvýšit frekvenci navážení životodárné tekutiny do popického vodojemu. Cisterny sem v jednu chvíli jezdily každý druhý den, přičemž jedna cesta vycházela podle náměstka Laštovičky zhruba na čtyři až čtyři a půl tisíce korun. S tím by však už měl být konec. Kromě toho, že se blíží zprovoznění nového vrtu, se totiž podařilo „oživit“ i ten starý.

„Přístupem Martina Štolla (pracovník společnosti JVAK - pozn. red.) a jeho regulací, kterou není úplně jednoduché nastavit, je vrt znovu tak vydatný jako předtím, než proběhla čerpací zkouška,“ pochvaluje si náměstek primátorky Jaromír Kalina (KDU-ČSL).

Starý zdroj vody momentálně dodává pět metrů krychlových denně, což je zhruba tolik, kolik byla jeho dřívější kapacita. Znamená to tedy, že město může přestat s dovážením vody do popického vodojemu. Cisterny by měly na cestu vyrazit naposledy v tomto týdnu.

„Spotřeba v Popicích bývá ve všední den pět kubíků a o víkendu sedm až osm kubíků. To znamená, že by stávající vrt měl pokrýt běžnou spotřebu. Samozřejmě může přijít pěkné počasí a někdo začne napouštět bazén, což by nám s tím trochu zamíchalo, ale děláme všechno pro to, abychom do Popic nemuseli vodu dovážet,“ řekl Benáček.

Příměstská část bude napojena na vodovod sousední osady

Vodu z nového zdroje by obyvatelé jihlavské příměstské části měli začít dostávat zhruba do 30 dnů. Do té doby by měly být vyřešené veškeré administrativní záležitosti.

„Jakmile ho spustíme, budeme mít dostatečnou kapacitu, abychom mohli zásobovat všechny obyvatele Popic a napojit i novou čtvrť, kde dnes mají problémy s vodou,“ dodal Benáček.

Nový vrt je třikrát hlubší než ten starý a dosahuje hloubky 60 metrů. Jeho vydatnost se pohybuje v rozmezí 0,2 až 0,6 litru vody za sekundu. Investiční náklady na zprovoznění nového vrtu vyjdou město na necelých 385 tisíc korun.

Nový vrt, pokud se nic nepravděpodobného nestane, bude Popice zásobovat vodou pouze několik málo let. Město totiž počítá s tím, že v budoucnu napojí Popice na vodovod ze své další příměstské části Vysoké, jež je od Popic vzdálená zhruba dva kilometry vzdušnou čarou.

„Měli jsme to propočítané tak, že jestliže je investice do nového vrtu 450 tisíc korun (tuto částku na posílení vodního zdroje schválilo v únoru 2019 jihlavské zastupitelstvo - pozn. red.), tak se nám stále vyplatí nový vrt udělat, než abychom nadále zásobovali Popice cisternami,“ poznamenal náměstek Laštovička.