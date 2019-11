Ze dna vodní nádrže Trnávka bagry odstraní desítky tisíc kubíků usazenin

Kvůli odbahnění se hladina nádrže snížila o čtyři metry a v podstatě se dá po jejím dně přejít. Poslední takovéto odtěžení se zde konalo naposledy v roce 2007.

„Trnávka je představnou nádrží pro vodní dílo Švihov. To slouží jako zdroj pitné vody pro Prahu. Funkcí Trnávky, stejně jako dalších představných nádrží Sedlice a Němčice, je zadržovat nánosy, které by se jinak dostaly na Švihov. Aby plnila Trnávka svou funkci, musí se jednou za čas odtěžit,“ vysvětluje důvody pohybu těžké techniky mluvčí Povodí Vltavy, Hugo Roldán.



Vybagrované sedimenty budou následně uloženy na zemědělské plochy v okolí Červené Řečice. „Bude to vždy po dohodě s vlastníky polí. Dostanou za to z naší strany finanční kompenzaci,“ dodal mluvčí.

Po ukončení prací se nádrž opět naplní vodou. To by mělo být na jaře 2020. Do té doby je k nádrži v místech, kde se intenzivně pracuje a kvůli pohybu velkého množství těžké techniky, vstup zakázán. Upozorňují na to zákazové značky.

Trnávka byla vybudována během let 1977 až 1981. Celkový objem nádrže činí 6,7 milionů metrů krychlových s plochou hladiny 98 hektarů. Patří mezi vyhledávaná místa nejen pro rekreaci, sportovní rybolov a turistiku, ale i pro provozování sjíždění divoké vody v místní slalomové dráze.