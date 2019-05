Část Jihlavy je týdny bez vody, do vodojemu ji dovážejí cisterny

„Lidem by měla voda z kohoutků normálně téct, její nedostatek by neměli nijak pocítit,“ pronesl Jiří Benáček, ředitel Jihlavských vodovodů a kanalizací (JVAK).



Tato městská společnost provozuje vodohospodářskou infrastrukturu v Popicích od začátku letošního roku. Podle informací, které uvedl jihlavský magistrát, pracovníci JVAK při revizi zařízení zjistili, že stávající vrt v Popicích nemá dostatečnou kapacitu.

JVAK proto ve spolupráci s městem jako vlastníkem zabezpečil vyhloubení nového vrtu, který je dostatečně kapacitní pro celé Popice. Ovšem než mohl být uveden do plnohodnotného provozu, muselo dojít k hygienickým rozborům a čerpacím vrtům.

„Bohužel, jak byla čerpací zkouška velká a silná, tak nám vyčerpala i stávající vrt, který je v blízkosti toho nového,“ řekl Benáček.

Cisterny jezdí už několik měsíců. Nyní jich je víc

Kvůli tomu, že stávající vrt už nějakou dobu neměl dostatečnou vydatnost, musely vodu do Popic vozit cisterny už několik měsíců. Nyní se však intervaly jejich cest zkrátily. Podle informací od náměstka primátorky Petra Laštovičky se v zimě zaváželo zhruba jednou týdně. Na jaře pak spotřeba vody začala stoupat a vozidla s vodou přijížděla přibližně dvakrát za týden.

„V současné době tam jezdíme obden. Zároveň čekáme, zda se do doby, než zprovozníme nový vrt, vzpamatuje ten původní,“ poznamenal Benáček.

Jedna zásobovací cesta vyjde Jihlavu na čtyři až čtyři a půl tisíce korun. „Lidé bez vody nevydrží ani den, takže každé zdržení a každý den bude znát. Vůbec jsme nepočítali s variantou, že by se stávající vrt při čerpacích zkouškách zhroutil,“ řekl Laštovička.

Podle ředitele Benáčka by se však situace měla v nejbližší době zlepšit. Nový vrt by měl začít dodávat vodu do popických domácností nejdéle na konci května.

„Nebude to trvat déle než tři týdny, než proběhne veškeré vystrojení vrtu a zejména splnění všech legislativní podmínek,“ přiblížil ředitel JVAK.

Popice čeká v budoucnu napojení na vodovod z Vysoké

Nový vrt je třikrát hlubší než ten starý a dosahuje hloubky 60 metrů. Jeho vydatnost se pohybuje v rozmezí 0,2 až 0,6 litrů vody za sekundu. Investiční náklady na zprovoznění nového vrtu vyjdou město na necelých 385 tisíc korun.

Než bude vrt spuštěn do provozu, musí stavební firma ještě zasypat vrt starý.

„Vrt bude po dokončení schopen vyrábět denně více než 35 metrů krychlových vody, což je dostatečná kapacita pro zásobování všech obyvatel Popic včetně dnes ještě nenapojených,“ doplnil náměstek primátorky Jaromír Kalina.

Nový vrt, pokud se nic nepravděpodobného nestane, bude Popice zásobovat vodou pouze několik málo let. Město totiž počítá s tím, že v budoucnu napojí Popice na vodovod ze své další příměstské části - Vysoké. Ta je od Popic vzdálená zhruba dva kilometry vzdušnou čarou.

„Měli jsme to propočítané tak, že jestliže je investice do nového vrtu 450 tisíc korun (tuto částku na posílení vodního zdroje schválilo v únoru 2019 jihlavské zastupitelstvo - pozn. red.), tak se nám stále vyplatí nový vrt udělat, než abychom nadále zásobovali Popice cisternami,“ poznamenal náměstek Laštovička.