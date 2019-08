Na kemp se dříve stály fronty, dnes Kachlička kvůli špatné vodě upadá

„Přišli jsme sem před pětadvaceti lety. Bylo tady krásně. V kempu asi čtyři stovky stanů, kolem troje občerstvení, spousta lidí. Na rybníku se půjčovaly loďky a šlapadla, jezdilo se sem na windsurfing. Dnes tu není skoro nic,“ povzdechla si Olga Menšíková.



V devadesátých letech koupila dům na hrázi rybníka, provozuje v něm hospodu a občerstvení. A dobře vidí, jak okolí kdysi vyhlášeného rybníka ležícího hned vedle hlavní silnice mezi Havlíčkovým Brodem a Humpolcem, upadá. Zůstávají tu jen starší majitelé chatek, kteří sem přijedou strávit pár týdnů v létě.

„Vydělat už se tu nedá, je to sotva na uživení,“ vykládá Menšíková, jak ji hlavně v posledních osmi letech poklesly tržby. Snaží se alespoň zbytek chatařů, který u Kachličky zůstal, přilákat jednou v týdnu na živou hudbu.

Na terase jedné z chatek v úterý dopoledne pokuřovala jedna z nich. Osmasedmdesátiletá žena z Humpolce se tu přes léto stará o stavení, které v rekreační oblasti postavil její syn. Také ona vzpomíná, jak to na Kachličce kdysi žilo.

„Dnes je tu sice klid, ale oproti tomu, co tu bývalo, je mrtvo,“ poznamenala.

Rekreanty odrazuje špinavá voda, složité jsou majetkové vztahy

Do chatové osady v těsném sousedství kempu jezdí mnoho let. „O víkendech tu u recepce kempu stály fronty. Jakmile se místo uvolnilo, okamžitě ho někdo zase zaplnil. Jezdili sem staří i mladí. To už je nenávratně pryč. Dnes tu akorát všechno chátrá,“ posteskla si chatařka.

Kemp, který spravuje obec Boňkov ležící jen přes kopec, je už druhým rokem zavřený. Loni i letos na jaře tak rozhodli zdejší zastupitelé.

„Těch důvodů je víc. Patří mezi ně třeba i majetkové vztahy,“ snaží se vysvětlit boňkovský starosta Otto Šrůta.

Samotný rybník leží v katastru Zdislavic, což je místní část Herálce. Je soukromý, patří Rybářství Kinský. Chatová osada a kemp na břehu už zase patří k Boňkovu. A své zájmy tu má i Věž, jejíž místní část Skála leží hned pod rybníkem.

„Ale hlavně je tu nekvalitní voda. Co je to za kemp, když se u něj nedá koupat?“ zdůrazňuje starosta Šrůta.

Letošní rok je rekordní, zákaz koupání přišel už na konci června

Právě rapidně se zhoršující kvalita vody v rybníku podle místních za úpadkem celého areálu stojí. „Dřív to bylo bez problémů. Pak sem přišlo Rybářství Kinský, začala se měřit kvalita vody a jde to všechno pryč,“ povzdechla si Menšíková.

Kde ještě mají v kraji problémy s kvalitou vody V uplynulém týdnu se kvalita vody zhoršila v obou přehradách na Pelhřimovsku: Trnávka se zařadila mezi rekreační plochy se zhoršenou jakostí vody, Sedlice už je kvůli znečištění nevhodná ke koupání. Domanínský rybník u Bystřice nad Pernštejnem je nevhodný ke koupání od předminulého týdne. Stejně jako v případě přehrady Sedlice jeho voda obsahuje hodně sinic a chlorofylu, což je rizikové hlavně pro děti a lidi s oslabenou imunitou. Zhoršenou jakost vody mají kromě Trnávky také Břevnická nádrž a rybník Ředkovec na Havlíčkobrodsku a na Žďársku rybník Medlov a Pilská nádrž. Hygienici na Vysočině letos sledují čistotu vody v 17 přírodních nádržích využívaných k rekreaci.

Rybník Kachlička je totiž dlouhodobě zdaleka nejhorší ze sledovaných vodních ploch na Vysočině. Kvůli sinicím tu pravidelně hygienici od poloviny prázdnin zakazují koupání. Letos přišel zákaz rekordně brzy. Začal platit už koncem června.

„Masívní výskyt sinic. Průhlednost vody 10 centimetrů. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko,“ píší hygienici na svých webových stránkách. Poslední kontrolu prováděli v polovině minulého týdne.

„Je velká škoda, že to takhle dopadlo. Stanování se opět vrací do módy. Jsem si jist, že by se kemp uživil. Jenže bez vody to mnoho lidí neláká. Nikdo nám dosud neřekl a neporadil, čím by to mohlo být a co udělat pro zlepšení,“ pokrčil rameny starosta Herálce u Humpolce Jiří Ulrich.

Rybáři vidí problém spíše na straně majitelů chat a zemědělců

Rybářství Kinský však popírá, že by za kvalitu vody bylo zodpovědné. Zvláště při tom, když je rybník veden jako chovný. „Je třeba se na to podívat z trochu širšího pohledu,“ konstatoval vedoucí provozu rybářství Petr Kulhánek.

Podle jeho mínění z rybníka odtéká čistější voda, než do něj přitéká. Tvorbu extrémního množství sinic dává za vinu spíše majitelům chat a obcím na přítoku, které využívají septiky a nemají kanalizaci. A také zemědělcům, z jejichž polí při deštích stéká do potoka a rybníka bahno.

„Letos jsme ryby v rybníku ani nepřikrmovali. Skončilo nám povolení a nové jsme nedostali. Jak nemají ryby krmení, jdou do dna a snaží se něco najít. Dno pak rozhrabou. I to je možná důvod horší kvality vody v letošním roce,“ vysvětluje Kulhánek.

Do budoucna je možné, že Kachlička zcela vypadne z oficiálního seznamu rybníků určených vyhláškou ke koupání, což by pro chataře byla další rána. Právě Rybářství Kinský podalo žádost o její vyjmutí z hygieniky kontrolovaných ploch. Nadále ho chce provozovat čistě jako chovný rybník.