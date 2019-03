V Jihlavě musí skončit soukromá čistička. Hrozí, že špína poteče do řeky

Poslední říjnový den letošního roku. To je termín, do kdy je povolený provoz čistírny odpadních vod a na ni navázané kanalizace ve Strojírenské ulici v Jihlavě. Na infrastrukturu je napojených několik desítek rodinných domů a firem.



Majitelem zmíněné čistírny odpadních vod i kanalizace je společnost Motorpal. Ta ve Strojírenské ulici, která vede po levém břehu řeky Jihlavy v městské části Staré Hory, v minulosti provozovala velký průmyslový areál. Právě pro něj byla veškerá infrastruktura budovaná. Napojeny na ni však byly i domy v přilehlém okolí.

Postupem času ovšem společnost Motorpal areál opouštěla a do prázdných budov se nastěhovaly jiné firmy. Jenže do kanalizace a čističky nikdo neinvestoval a infrastruktura chátrala. Nyní se dostala do stavu, kdy její další využívání už není možné.

„Poslední termín ukončení provozu čistírny odpadních vod je stanoven na 31. října 2019. Stará čistička odpadních vod včetně souvisejícího řadu bude zakonzervována a její provoz ukončen přesně podle nařízení Povodí Moravy. Všechny subjekty napojené na starou kanalizaci jsou s tím srozuměny,“ uvedl mediální zástupce společnosti Motorpal Karel Samec.

Termín se už dvakrát posouval, tentokrát má být definitivní

Ten zároveň upozornil, že termín ukončení provozu čistírny je dokonce už třetí v řadě. Společnost k němu byla Povodím Moravy poprvé vyzvána už v roce 2015. A původní termín byl stanoven na poslední říjnový den roku 2016. Od té doby se však datum už dvakrát posunulo.

„Za stávajícího technického stavu nelze toto povolení prodloužit,“ popsal nynější situaci i náměstek primátorky Jaromír Kalina (KDU-ČSL).

„Je nulová šance, že by se podařilo tuto čistírnu repasovat,“ přidává se i opoziční zastupitel Radek Popelka (ANO), který se v předchozích dvou letech z pozice náměstka primátora touto záležitostí také zabýval.

Právě před městem teď stojí otázka, jak nastalý stav vyřešit. Společnost Motorpal totiž dle vlastního vyjádření řeší napojení svého nového areálu na stávající kanalizační síť na vlastní pěst, zhruba o 350 metrů dál.

„Motorpal má již i územní souhlas k napojení se na kanalizační řad města na ulici Humpolecká,“ uvedl Samec.

Otázkou tak zůstává, kam budou odpadní vody svádět obyvatelé rodinných domů a okolní firmy.

Prodloužit stávající kanalizaci, nebo svést do společné jímky

Celý problém už nějakou dobu zaměstnává i Petra Chytku, jenž je zástupcem firmy Business Park Staré Hory/Altenberg. Ta spravuje objekt bývalého Motorpalu, v němž funguje například umělá horolezecká stěna nebo indoorové golfové hřiště.

„Jsme v situaci, kdy nikdo nic neví. Jediné, co se ví, je, že se bude zavírat čistírna odpadních vod a lidi vše budou vypouštět do řeky. A pak to bude hlídat inspekce. Město by každopádně mělo lidem zajistit, aby mohli bez problémů a pohodlně vypouštět odpadní vody,“ krčí rameny Chytka.

Za celou dobu, co se o problému ví, padlo několik možných variant, jak by se problém mohl vyřešit. „Ideální by bylo prodloužit stávající gravitační kanalizaci až do úseku k restauraci Venuše. Tam udělat jímku, která by sbírala všechno ze Strojírenské,“ představuje svůj náhled na řešení sám Chytka.



Náměstek primátorky Kalina však mluví o jiném možném řešení. Podle něj by byla možnost svést odpadní vody z dotčených objektů do společné jímky. Ta by mohla stát například v místě současné čistírny odpadních vod. Odtud by se přečerpávacím zařízením dostala do nově vybudované kanalizace, která by ji odvedla k již zmíněnému objektu restaurace Venuše. Tam by se napojila do stávající sítě.

Náklady na toto řešení se odhadují v řádech milionů až desítek milionů korun. „Jsme si dobře vědomi, že řešení této situace skutečně spěchá. Proto rozhodnutí bude muset padnout co nejrychleji,“ uvědomuje si Kalina a dodává, že se stavem ve Strojírenské ulici bude vedení města zabývat za 14 dní na investiční poradě.

„Pokud město prokáže, že začalo konat, tak čistírna odpadních vod může mít od Povodí Moravy prodloužení provozu do doby, než bude kanalizace hotová,“ neočekává černý scénář Chytka.