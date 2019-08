Vodu jiným dotovat nechceme, zní na Rychnovsku. Jednotná cena padla

Miliony korun do kapes rakouských vlastníků provozovatele vodovodní a kanalizační sítě už platit nechceme, nechali se před časem slyšet zastupitelé v Rychnově nad Kněžnou.

Na konci dubna proto schválili ukončení pronájmu vodárenské infrastruktury, která je podobně jako v jiných městech Česka sice ve vlastnictví radnice, avšak provozuje ji soukromník.

Firma Aqua Servis se o vodu na Rychnovsku stará od roku 2000 a s radnicí v Rychnově má smlouvu až do konce příštího roku. Pokud by zastupitelstvo smlouvu nevypovědělo, podle dodatků by se automaticky prodloužila o dalších pět let.

„Dodatky byly podepsány bez jakéhokoliv výběrového řízení,“ upozornil na rozhodování minulého vedení města starosta Jan Skořepa (Nezávislí za Rychnov).

Město má nyní zhruba rok a půl na to, aby se rozhodlo, jak s vodou dál naloží. Vodovod a kanalizaci buď může převzít samo, buď ho svěřit novému provozovateli, nebo u Aqua Servisu zůstat, ale za výhodnějších podmínek než dosud.

Firma patří do skupiny Energie AG Bohemia, kam spadá třeba Vodárenská společnost Chrudim, VHOS z Moravské Třebové nebo ČEVAK z Českých Budějovic. Patří rakouské firmě Energie AG Oberösterreich, které vloni odvedla dividendu 5,3 milionu korun.

„Jsem názoru, že stávající smlouva je pro město nevýhodná. Myslím si, že se strategickou surovinou, jakou je voda, by město v budoucnosti mělo hospodařit samo,“ řekl rychnovský radní Milan Novák (KSČM).

Kostelečtí zvažují provozní firmu, v Týništi jsou spokojeni

O výpovědi Aqua Servisu uvažují i v dalších městech. Třeba zastupitelstvo v Kostelci nad Orlicí pověřilo starostu Františka Kinského (Iniciativa občanů), aby s vedením Rychnova jednal o možnosti založit společnou provozní firmu, která by se o vodovody a kanalizace starala.

Případnou výpověď současné smlouvy musí město Kostelec podat do konce roku. Připojení k takovému projektu nevylučuje ani starosta sousedních Doudleb nad Orlicí Ivan Keprta (SNK pro Doudleby): „My o tom uvažujeme také. Situace je složitá, nějaké cesty k řešení se určitě rýsují.“

Zastupitelé Kostelce nad Orlicí chtějí na jednání pozvat zástupce Aqua Servisu, aby je seznámili s plány společnosti na další roky. Hovořit chtějí i s kolegy z Vamberka, který si vodovody provozuje sám.

Naopak další města již avizovala, že výpověď smlouvy s provozovatelem vodovodů nechystají. Jde například o svazky obcí Křivina (Albrechtice a Týniště nad Orlicí) nebo Císařská studánka (Solnice a Kvasiny).

„U nás se vztahy měnit nebudou. Máme velice dobré zkušenosti s místním střediskem a jeho lidmi, jejichž práci hodnotím vysoko,“ potvrdil starosta Týniště nad Orlicí Libor Koldinský (TOP 09).

Jednotná cena padla. Některé obce se vezly, zní z Rychnova

Diskuse o možném rozchodu obcí s Aqua Servisem způsobilo letos na jaře zhroucení společné regionální ceny vody. Dosud lidé v obcích, kde vodu dodává Aqua Servis, platili za kubík vody stejnou sumu.

Od července už to však neplatí. Firma nově počítá náklady zvlášť pro jednotlivá města, svazky obcí nebo cenové unie, které se v regionu vytvořily. V unii jsou třeba svazky Císařská studánka a Dřízná, Dobruška s okolními vesnicemi, Kostelec nad Orlicí a Tutleky nebo Rychnov nad Kněžnou a okolní obce.

„Některé lokality mají více odběratelů, takže jejich náklady se rozpočítají a za vodu by tam vycházela nižší cena. Jinde jsou náklady vyšší. Obce však mohou cenu vody ovlivňovat i výší nájemného,“ vysvětlila ekonomická ředitelka Aqua Servisu Petra Šťástková.

Nakonec od července téměř všude platí stejné ceny jako doposud. Výjimkou jsou Doudleby a Záměl, kde cena za vodu stoupla. I kvůli tomu, že obce nemají vlastní vrty a musejí vodu nakupovat.

Za rozpad jednotné ceny mohou rozdílné pohledy obcí na výši nájemného i neochota dotovat provoz vodovodů tam, kde je kvůli malému počtu odběratelů a dlouhým vodovodním řadům nákladnější.

„Jsou města, která celý systém ekonomicky táhnou, a jsou obce, která se ekonomicky vezou,“ komentoval situaci Jan Skořepa.

Od společné ceny odstoupily první obce z okolí Kvasin

Jako první od společné ceny odstoupil svazek obcí Císařská studánka, do něhož patří třeba Solnice a Kvasiny. Podle jeho předsedy Miroslava Daňka už byla sociální stránka společné ceny neúnosná: „Na úkor našeho nájemného jsme věnovali velkým obcím peníze, aby měly levnější vodu. Nám však nájemné nestačilo ani na odpisy.“

O navýšení nájemného se několikrát pokoušelo i Týniště nad Orlicí, ale ostatní obce návrh odmítly.

„Výše nájemného je jedinou položkou, ze které je možné financovat obnovu zastaralé infrastruktury. A přestože se každým rokem do oprav vynakládají nemalé částky, stále jsme pozadu s plněním plánu obnovy,“ upozornil Koldinský.

Jednotlivé svazky obcí nyní s Aqua Servisem jednají o kalkulacích vodného na příští rok. Od ledna se tak ceny vody v různých částech Rychnovska mohou lišit výrazněji než nyní. Ani zvýšení nájmu však obcím investice do oprav vodovodů zcela nezaplatí.