Festival Vltava žije oslaví astronauty, poprvé se vstupným a na výstavišti

„Na výstavišti bude 30 metrů široká a 20 metrů vysoká scéna, která kombinuje různé projekční technologie a pro diváka se bude odhalovat postupně. Nejintenzivnějším zážitkem by měl být obraz startu rakety,“ zve na program nazvaný Man on the Moon jeho režisér Rudolf Střítecký z agentury Art4promotion, která festival připravila.

Brány areálu organizátoři otevřou již v 16 hodin, kdy festival Vltava žije 2019 odstartuje s Kiss party, od půl šesté pak vystoupí funková a soulová party kapela Tram69.

„Celou akci pojmeme jako oslavu toho, co člověk před padesáti lety dokázal. Chceme diváka vtáhnout do děje a atmosféry a splnit i výukovou funkci a nechat ho nahlédnout do historické události,“ láká dále Střítecký.

Během večera mohou návštěvníci dorazit do pavilonu B4 na přednášky. Ty od 17 a 18 hodin potěší dětské návštěvníky, protože jim tajemství vesmíru přiblíží s postavou Krtka. Přednáška na téma dobývání kosmu začne v sedm hodin. Hlavní show skončí před desátou, na výstavišti však bude program pokračovat až do půlnoci.

„Zatímco na náměstí scéna publikum obklopila, na výstavišti jsme pracovali s odlišným prostorem. Diváci budou stát na dlouhé úzké promenádě,“ popisuje Střítecký, jenž je zároveň designér scény.

Další letošní novinkou je, že vstup na festival poprvé nebude zdarma. Účastníci zaplatí 150 korun, děti do 12 let půjdou bez placení.



Loni akce za dva dny přilákala na všech místech přes 30 tisíc lidí.

Stejně jako minulý rok se menší podívaná uskuteční i u Jaderné elektrárny Temelín. „Na loňský ročník jsme měli pozitivní ohlas a jsme tedy rádi, že se festival do parku u zámečku vrací. U nás začínáme v osm a končíme v 11 hodin,“ informuje Marek Sviták, mluvčí elektrárny.

Kromě projekce na vodní stěnu se mohou příchozí připojit k nočním prohlídkám parku a infocentra. Tam bude vstup zdarma, obyvatelé Týna nad Vltavou mohou využít bezplatnou kyvadlovou dopravu autobusem k Temelínu i zpátky.