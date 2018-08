Krkonošská vlčice je v zoo, po vypuštění zakousla štěně a vběhla do hospody

Roční samici vlka, kterou našel v pátek chovatel ovcí v ohradě u Vrchlabí, veterináři dočasně umístili do královédvorské zoo. Poté, co ji pustili do přírody, totiž o víkendu putovala zmateně krajinou, při shánění potravy strhla štěně a nakonec vběhla do restaurace.