Člověk člověku vlkem by dnes mělo mít opačný význam, říká odborník

Můžete to vysvětlit?

Vlci pomáhají regulovat počty přemnožené srnčí a jelení zvěře, jež spásá mladé porosty. Způsobuje miliardové škody nejen v lesích, ale i na polích. Zvěř také díky nim mění své chování – stává se ostražitější, více se přemisťuje a nespase veškerý porost na jednom místě.

Letos poprvé vyvedla v Javornících vlčice mladé. Usadí se vlci i v Beskydech trvale?

Jedná se o první zdokumentované rozmnožování. Je docela možné, že vlčata byla vyváděna i v minulých letech, kdy jsme ještě neměli tak dobré sledovací možnosti, nebo je mohli pytláci zlikvidovat. Co se týče Slezských Beskyd, tak tam jsou už řadu let pár kilometrů od české hranice, na polsko-slovenském pomezí, smečky, které mívají mladé. Jelikož vlci jsou ostražití a žijí skrytým způsobem života, lidé ani netuší, že jim občas běhají za plotem.

Mají se jich bát? Vlk nemá mezi lidmi dobrou pověst, přitom podle ochránců je útok vlka na člověka málo pravděpodobný...

U žádného divoce žijícího zvířete toto nelze úplně vyloučit, ale útoky vlků představují extrémně vzácné události, které se odehrály za mimořádných okolností – vlk byl nemocný, krmený nebo provokovaný lidmi anebo pocházel z chovu v zajetí. Před 1. světovou válkou se několik útoků na člověka odehrálo, ale tehdy za to mohla rozšířená vzteklina. Poslední smrtelný útok zdravého a volně žijícího vlka byl v Evropě zaregistrován v roce 1974. Například za posledních dvacet let, co se v saské Lužici opět objevili vlci, neevidujeme jediné napadení člověka. Zdravý respekt před touto šelmou je na místě, avšak pro obavy z pobytu v přírodě není důvod.

Má nějakého přirozeného nepřítele?

Dospělé divoké prase. I když je to pro vlka kořist, tak divočák je sám o sobě nebezpečnější.

Čím se vlci živí?

Stejně jako v okolních státech jsou to převážně divocí kopytníci, tedy divoká prasata, srnci, jeleni, mufloni a daňci. Domácí zvířata se ve vlčím jídelníčku objevují minimálně, podle průzkumu tvoří maximálně dvě procenta.

Dá se něco udělat, aby lidem přestali vlci v přírodě vadit?

V první řadě si ověřovat informace. Z osobní zkušenosti vím, že u mnoha lidí je averze vůči vlkům způsobená tím, že věří neověřenému komentáři na sociální síti, nikoli zdokumentovaným odborným vyjádřením. Také dobrým způsobem zabezpečovat stáda hospodářských zvířat, aby si je vlci nenavykli vyhledávat jako zdroj potravy.

Jaké zabezpečení byste doporučoval?

Za prvé dobré oplocení. Vlk se nesmí do ohrady dostat spodem, podhrabat. To znamená položené pletivo vně ohrady nebo drát s elektrickým napětím umístěný 15 až 20 centimetrů nad zemí. Ideální je plně elektrický plot jako síť, nebo 4 až 5 drátů natažených nad sebou. Vlka musí setkání s ohradníkem bolet, aby tuto informaci předal dál. Střílení vlků v tomto směru nehraje roli. Zastřelený vlk už se o špatné zkušenosti s nikým nepodělí, a když smečka přijde o rodičovský pár, pro mladé vlky je jednodušší lovit špatně zabezpečená hospodářská zvířata. Dalším důležitým ochranným prvkem jsou pastevečtí psi. A nakonec by myslivci neměli používat masité újedě, které veterinární zákon zakazuje. Používají do nich totiž zbytky hospodářských zvířat, a vlci si pak na ně navykají.

Jaký je význam vlka v přírodě ve srovnání s medvědem a rysem?

S rysem má společné, že často loví nemocná a slabá zvířata, s medvědem, že požírají mršiny v lese. V obou případech šelmy omezují šíření nemocí u zvěře. Tím, že loví menší predátory, pomáhají druhům, které jsou jejich kořistí. Vlci jsou takzvaným deštníkovým druhem. To znamená, že když chráníme vlka, jeho migrační koridory a oblasti, kde žije, chráníme tím i prostředí pro další živočichy.

Tvrdíte, že vlk je svým stylem života člověku bližší než třeba lidoopi. Můžete to rozvést?

Sociální struktura lidské rodiny se podobá vlčí smečce. Mohlo to být zapříčiněno tím, že když naši předci začali domestikovat vlky, začali od nich přejímat sociální vzorce. Traduje se, že v každé smečce funguje alfa samec a samice, kteří jí vládnou pevnou „rukou“. Skutečnost je však jiná. Informace o alfa páru pocházejí z pozorování vlků v zajetí, kde smečky vznikly uměle z dospělých jedinců v uzavřeném prostředí. Ve volné přírodě smečku tvoří rodiče, děti rok staré a děti letos narozené. Děti rok staré se pomáhají starat o děti letos narozené do doby, než opustí smečku.

Většinu času tráví vlčí rodiny pohromadě. (18. 3. 2019)

Vlci pečují o starší členy smečky. Proč jsou pro ně důležití?

Ve starých zvířatech vlci nejspíše vidí zdroje důležitých informací a mohou sloužit jako učitelé pro mladší jedince. Tento fakt je třeba doložený i z Německa. Našli tam mrtvou, více než desetiletou vlčici. Měla naprosto obroušené zuby, přesto s tímto nedostatkem dokázala přežít, protože se o ni mladší vlci starali. Co se týče vztahů k rodině, svým blízkým a podřízeným, pozorování ukázalo, že rčení člověk člověku vlkem by dnes mělo mít opačný význam. Vůdčí pár se podle nových výzkumů snaží smečku udržovat v harmonii, stmelovat a má silné sociální cítění. Naopak, kdyby se dostal do vedení vlk a projevili se u něj tyranské sklony, o svůj post přijde, vyženou ho. Ale lišit se může smečka od smečky. Existují i příklady, kdy vlčata přišla o rodiče a cizí vlk je adoptoval.

O čem ve smečce rozhoduje vlčice a o čem vlk?

Vlčice jako matka má hlavní slovo v době rozmnožování. Jinak přebírá velení převážně samec. V mnoha věcech jsou vlk s vlčicí rovnocennými partnery.