Vlci na Šumavě zabíjí čím dál víc ovcí, ploty podhrabou nebo přeskočí

Prevence a náhrady škod po útocích predátorů Důležité je zabezpečit zvířata pevnou ohradou v kombinaci s elektrickým ohradníkem, případně ještě kolem natáhnout lanko a zavěsit na něj červené vlající praporky.

Zahánět zvířata na noc do salaší nebo přístřešků a místa zabezpečit.

U většího počtu zvířat by si farmáři měli pořídit pastevecké psy, kteří by stáda trvale hlídali, na zhruba sto ovcí se doporučuje jeden pes.

Pokud vlk napadne hospodářské zvíře, chovatel musí škody zdokumentovat a nejpozději do 48 hodin událost nahlásit.

Cena odškodného se liší podle druhu a stáří zvířete, například za jehňata a kůzlata do 12 měsíců věku dostanou chovatelé 3 500 Kč, za ovce, kozy nebo neplemenné berany 6 000 Kč.