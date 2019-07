Náměstek ze zlínské nemocnice jde do Brna, ředitel se ucházel o Ostravu

Vajdáka jmenoval ředitelem s účinností od 1. srpna ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Doporučila ho vyběrová komise. K poslednímu červenci skončí z vlastního rozhodnutí ředitel Martin Pavlík, bude ale dál v nemocnici pracovat jako lékař.

Reakci Vajdáka na jmenování a s tím související odchod ze Zlína se MF DNES nepodařilo získat, v současnosti je na zahraniční dovolené.

Do vedení zlínské nemocnice nastoupil na začátku roku 2017. Přišel ze ziskové uherskohradišťské nemocnice spolu s ředitelem Petrem Sládkem a někdejším šéfem Fakultní nemocnice Olomouc Radomírem Maráčkem.

Jejich úkolem bylo zlínskou nemocnici stabilizovat a vyvést ji z finanční krize. Po dvou letech dosáhla zisku a daří se jí snižovat vnitřní dluh.

V posledním roce se ale vedení Zlínského kraje nedaří prosadit některé změny ve zdravotnictví, které mimo jiné podporoval i Vajdák. Jde například o sloučení čtyř krajských nemocnic do jedné nebo o výstavbu nového nemocničního komplexu ve Zlíně-Malenovicích.

„Může to vypadat tak, že tady není spokojený a hledá si něco jinde. Ale spíše je to tak, že když se taková možnost naskytla, tak toho chtěl využít a kariérně postoupit. Chápu to, brněnská nemocnice je finančně problematická, na druhou stranu má vědecké centrum a je fakultní. Je to výzva,“ reagoval ředitel Nemocnic Zlínského kraje a Vajdákův nadřízený Radomír Maráček.

Sám se před časem neúspěšně hlásil do výběrového řízení na ředitele Fakultní nemocnice v Ostravě. Hlavním důvodem podle něj byla takřka nulová dojezdová vzdálenost.

„Bydlím v Ostravě a do Zlína jezdím denně hodinu a půl. Nic jiného v tom nebylo,“ konstatoval. Jméno svého kandidáta, který Vajdáka nahradí, prozradit nechtěl.

Úkoly? Vyvést nemocnici ze ztrát a rozvíjet medicínu

Vajdák podle informací MF DNES získal výrazně více hlasů než ostatní kandidáti. Hlásil se třeba sexuolog a exposlanec za ČSSD Michal Pohanka nebo lékař Petr Svoboda.

Komise, která jeho jmenování ministrovi doporučila, byla složená z představitelů odborných společností, profesních komor, odborů, lékařské fakulty, zástupců města i kraje a ministerstva.

„Vlastimil Vajdák nebude mít lehký úkol, nicméně jeho dlouholeté zkušenosti s financováním a ekonomickými problémy nemocnic a úspěšným nastartováním ekonomiky Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, kde doposud působil, jsou velmi dobrým předpokladem pro vedení lůžkového zdravotnického zařízení, jako je právě svatoanenská fakultní nemocnice v Brně,“ uvedl Vojtěch.

Podle něj by se měl Vajdák zaměřit na vyvedení nemocnice ze ztrát, ale také na rozvoj medicíny a vědecko-výzkumné činnosti i na personalistiku s cílem motivovat a udržet zaměstnance a přilákat do nemocnice nové.

„Prioritou je také budování dobrých vztahů s Masarykovou univerzitou a její lékařskou fakultou,“ dodal Vojtěch.