PŘEHLEDNĚ: Jízdenka Zlínského kraje bude jen papírová, na rychlíky neplatí

„Žádný chaos ani zmatek nenastane. Ten, kdo jezdí pravidelně, bude zorientovaný rychle. Z devadesáti pěti procent zůstane systém v kraji stejný jako dosud,“ ujistil krajský náměstek přes dopravu Pavel Botek.

Krajský úřad chce rozdat do všech domácností stručný přehled o změnách.

1. Kde si jízdenku koupím?

Jízdenky se budou prodávat jako dosud v pokladnách na nádraží, a to u okénka Českých drah, nebo u společnosti Arriva.

Jsou ale i místa, kde pokladna nebude. V tom případě prodá jízdenku průvodčí přímo ve vlaku, a to bez přirážky. Jízdenku s krajským tarifem ale nebude možné pořídit na internetu ani v mobilní aplikaci. Bude pouze v papírové variantě.

„Nejde to. České dráhy by musely měnit svůj dosavadní software,“ vysvětlil Botek.

2. Jaký lístek potřebuji uvnitř kraje?

Pro cestování uvnitř Zlínského kraje budou nově existovat dvě jízdenky dvou dopravců, ovšem za stejnou cenu danou jednotným Tarifem Zlínského kraje.

Lístky budou prodávat oba dopravci, tedy Arriva i České dráhy. Oba si lístky budou navzájem uznávat. Když pojedu z Uherského Hradiště do Zlína, bude mi stačit jedna jízdenka, i když budu na trase přesedat mezi dopravci.

„Nerozlišuje se, kdo jízdenku vydal. Všichni dopravci odbaví a uznají jízdenku Tarifu Zlínského kraje,“ ujistil mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.

Zcela jiná situace ale nastane ve chvíli, kdy při své cestě budu kombinovat osobní vlak s rychlíkem nebo expresem. V dálkových vlacích totiž bude platit pouze tarif stanovený Českými drahami, protože jde o spoje, které jezdí mezi kraji po celé republice.

Kraj ještě vyjednává s ČD, ale zatím platí, že „krajská“ jízdenka v rychlících platit nebude. V osobních vlacích zase nebude platit „drážní“ jízdenka.

V praxi to znamená, že v případě, kdy budu mít rychlíkovou jízdenku, ale rychlík nestihnu, budu si na následující osobní spoj muset koupit „krajskou“.

„Bohužel, pokud se cestující ve vlaku Arrivy bude prokazovat dokladem podle jiného tarifu, než je Tarif Zlínského kraje, například tarifu ČD, nemůžeme takový jízdní doklad uznat a bude nutné si pro cestu ve vlacích Arrivy zakoupit nový doklad,“ vysvětlil mluvčí Arrivy Martin Farář. Totéž potvrdil za České dráhy i Šťáhlavský.

3. Jaké lístky budou platit mimo kraj?

V případě, kdy cestující směřuje mimo Zlínský kraj a na trase využije i vlaky Arriva, bude si pořizovat dvě jízdenky. Arriva totiž může prodat lístek pouze do poslední stanice v kraji nebo do stanice, kde se přestupuje na rychlíkový spoj. Na další trasu bude nutné si buď pořídit jízdenku dopředu přes mobil nebo internet, nebo si ji dokoupit ve vlaku.

„Pak bude pouze potřeba, aby si člověk ponechal jízdenku z předchozího úseku a prokázal se jí. V takovém případě dostane jízdenku na pokračování cesty bez přirážky,“ upozornil Botek.

Například když někdo pojede z Velkých Karlovic do Prahy, nastoupí do vlaku Arriva, protože na tomto území bude jezdit jen tento dopravce, a koupí si lístek do Vsetína, za který zaplatí krajský tarif.

Ze Vsetína do Prahy pojede vlakem ČD a lístek s tarifem ČD koupí buď přes mobil, na pokladně, nebo ve vlaku. V případě, že na cestě mimo kraj cestující rovnou nastoupí do dálkového vlaku, nic se nemění a pořídí si jednu jízdenku u ČD.

Výjimku tvoří pouze mezikrajské vlaky ČD na trase mezi Kroměříží a Kojetínem, Nedakonicemi a Moravským Pískem a v úseku Uherský Ostroh – Veselí nad Moravou, ve kterých bude platit krajský tarif. Mezi Starým Městem a Brnem navíc bude od Nového roku v platnosti další možnost pro cestující.

„Tam si zákazník bude moci vybrat, jestli použije tarif Českých drah, nebo Jihomoravského kraje. V aplikaci si vybere, která možnost je pro něj výhodnější,“ prohlásil Botek.

4. Uplatním slevovou kartu ČD?

Na cestách uvnitř kraje přestanou platit slevové karty IN 25 a IN 50. U některých cestujících to bude znamenat zdražení.

„Problematické je to zejména pro cestující s IN 50, kteří patří k těm, kdo vlaky využívají nejvíc a na různých trasách. Pro ně se cestování zdraží zhruba o čtvrtinu, protože týdenní a měsíční krajská jízdenka jim nepomůže a budou muset na své cestě kombinovat dva dopravce,“ upozornil vsetínský zastupitel Michal Berg. „Lidé, kteří šetří životní prostředí a jezdí hodně vlakem, tak budou nejvíce potrestáni,“ dodal.

Karty IN 100 a IN Business stejně jako takzvané režijky v kraji platit budou, ale jen ve vlacích ČD, protože jde o benefit poskytovaný touto společností. Kraj ale nabídne slevové jízdné pro ty, kteří vlakem jezdí každý den do práce nebo do školy. Na výběr bude týdenní či měsíční časová jízdenka.

5. Kolik za jízdenku zaplatím?

Kraj ujišťuje, že všichni cestující ušetří. Pro jízdu vlakem i autobusem bude platit stejný tarif počítaný podle najetých kilometrů.

Pevnou nástupní částku stanovili krajští radní na devět korun a k ní se bude připočítávat vždy jedna koruna za každý ujetý kilometr. Například za cestu dlouhou 25 kilometrů zaplatí zákazník ve vlaku i autobuse 34 korun. Cesta uvnitř regionu bude v případě vlaku stát stejně, ať lístek prodá Arriva, nebo ČD.

„Cenu v rámci kraje už nebude určovat dopravce, ale kraj. V mnoha případech cestující ve vlaku i autobusu významně ušetří. Například za cestu autobusem ze Zlína do Vsetína přes Liptál dnes zaplatíte 62 korun, nově to bude 45 korun,“ poukázal Botek.

Ve vlacích by měli lidé ušetřit už v základním jízdném čtvrtinu oproti dosavadním cenám. Stále bude platit v obou dopravních prostředcích sleva ve výši 75 procent pro děti, studenty a seniory.