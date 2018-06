Kdo obsadí jihočeské koleje příštích 15 let? Dopravci soutěží o miliardy

Provoz na železnici v jižních Čechách se tak může celkově proměnit. Kraj totiž už od konce dubna hledá nového dopravce také pro vybrané motorové tratě. A od konce loňského roku navíc provozuje takzvané pošumavské lokálky společnost GW Train Regio.

Jaké tratě kraj soutěží Elektrifikované ČB – Horažďovice předměstí

Protivín – Písek

Rybník – Lipno n. Vlt.

ČB – Horní Dvořiště

ČB – Č. Velenice

Ražice – Písek

ČB – Tábor

Veselí n. L. – Žirovnice

Veselí n. L. – Č. Velenice (bude elektrifikovaná do roku 2025) Motorové Číčenice – Horažďovice předměstí

Písek město – Protivín

Nepomuk – Blatná ‚

Březnice – Písek

Tábor – Ražice

Březnice – Strakonice

Tábor – Pacov

Ve hře jsou miliardy korun. „Objem zakázky na osm elektrifikovaných tratí přesahuje sedm miliard korun. Ročně to vychází na nějakých 470 milionů korun, za které se ročně ujede 3,6 milionu kilometrů,“ upřesnil krajský radní Antonín Krák, který má na starost veřejné zakázky.

Rada už vyhlášení tendru schválila, takže se v těchto dnech začne soutěžit a zájemci budou mít tři měsíce, aby se přihlásili.

Pokud nenastanou velké komplikace a s nimi zdržení, začne nová smlouva platit v prosinci 2019 s nástupem nových jízdních řádů.

„Na této věci jsme pracovali více než rok, příprava zadání je komplikovaná. Pro nás je důležité, abychom zajistili slušnou cenu, dostatečný komfort a aby vlaky byly i za patnáct let konkurenceschopné,“ uvedla jihočeská hejtmanka Ivana Stráská.

V podmínkách tak je, aby dopravce postupně garantoval klimatizované vozy, ale třeba i wi-fi připojení a další služby na všech spojích.

České dráhy mají zájem provoz obhájit

Více než sedmimiliardový tendr se týká například trati z Budějovic do Velenic, dále z Rybníka do Lipna nad Vltavou, ale i z Budějovic směrem na Plzeň a rovněž z krajského města na Tábor a k Benešovu.

„Do tohoto souboru už jsme zahrnuli i úsek Veselí nad Lužnicí – České Velenice, u kterého s elektrifikací počítáme do roku 2025,“ podotkl Ivan Študlar, dopravní konzultant společnosti Jikord, která koordinuje veřejnou dopravu v Jihočeském kraj.

České dráhy pro MF DNES potvrdily, že se přihlásí do všech tendrů. „Tedy i do těch v Jihočeském kraji. Pokud jde o soutěž z dubna na motorovou část, tam jsme si vyzvedli podklady a na základě požadavků kraje připravíme nabídku,“ sdělil Radek Joklík, mluvčí Českých drah.

Motorové tratě kraj soutěží třeba na Písecku, Strakonicku a Táborsku, lhůta pro podání nabídek je zde polovina července.

U elektrifikovaných tratí by měl vítězný dopravce postupně nasadit desítku moderních dvoudílných souprav. Pro představu jsou to například RegioPantery, které už České dráhy (ČD) na vybraných spojích provozují.

„V Jihočeském kraji máme čtyři dvouvozové jednotky RegioPanter, aktuálně jsou v pravidelném provozu tři,“ upřesnil na konci minulého týdne Joklík. Z tohoto pohledu tak mají ČD určitý náskok a musely by pořídit ještě šest souprav.

Pro motorovou část nejsou nároky tak vysoké a kraj nebude požadovat úplně nové vlaky. Vítěz pak bude jezdit například mezi Pískem a Protivínem, Táborem a Ražicemi či z Tábora do Horní Cerekve. Podle údajů z návrhu smlouvy, kterou má MF DNES k dispozici, najezdí dopravce na motorové trakci více než 1,9 milionu vlakových kilometrů ročně.

„Celkový objem zakázky je přes 3,6 miliardy korun,“ doplnil Študlar.

Pokud by měl Jihočeský kraj s tendry komplikace a soutěž by řešil například antimonopolní úřad, je připraven prodloužit mimořádně smlouvu s ČD, než by se zakázku podařilo úspěšně uzavřít. V případě soutěže o soubor „šumavských“ tratí právě takové problémy nastaly. V tomto případě se jednalo o zakázku rovněž na 15 let za 2,25 miliardy korun. GW Train Regio tak obsluhuje tratě Budějovice – Černý Kříž, Číčenice – Nové Údolí a Strakonice – Volary.